Twitter: Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής στη Wall Street

Ιστορική συμφωνία υπέγραψαν ο Ίλον Μασκ και η Twitter, με τον τεχνολογικό κολοσσό να περνά στα χέρια του CEO της Tesla και της SpaceX, αντί 44 δισ. δολαρίων. Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το Χρηματιστήριο ανέστειλε τη διαπραγμάτευση της μετοχής, η οποία είχε πάρει την ανιούσα.

Νωρίτερα, η μετοχή της εταιρείας κατέγραφε άνοδο +5,5%, φτάνοντας τα 51,60 δολάρια.

Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί η εξαγορά της εταιρείας από τον Ίλον Μασκ, ο οποίος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters κατέληξε σε συμφωνία να καταβάλει 44 δισ. δολάρια. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάβουν 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

Ο ίδιος ο Μασκ πριν από λίγες ώρες σε ανάρτησή του στο twitter σημείωνε: «Ελπίζω ακόμη και οι χειρότεροι επικριτές μου να παραμείνουν στο Twitter, διότι αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου» ανακοινώνοντας εμμέσως την εξαγορά.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022