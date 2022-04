Ολοκληρώθηκε η πρώτη ιδιωτική αποστολή στο Διάστημα – Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αμιγώς ιδιωτική αποστολή στο διάστημα, καθώς επέστρεψαν σήμερα στη Γη, οι αστροναύτες της, οι οποίοι είχαν μείνει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Οι αστροναύτες είναι 3 επιχειρηματίες και ένας πρώην αστροναύτης της Nasa. Για την αποστολή τους χρησιμοποιήθηκε ένας πύραυλο της SpaceX. Η κάψουλα με τους τέσσερις επιβάτες έπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Φλόριντας, γύρω στις 20.00 (ώρα Ελλάδας). Ένα σκάφος της SpaceX τους περισυνέλλεξε από τον Ατλαντικό, στα ανοιχτά του Τζάκσονβιλ.

Η αποστολή Ax-1 που οργάνωσε η αμερικανική εταιρεία Axiom Space ήταν η πρώτη αμιγώς ιδιωτική αποστολή στον ΔΔΣ. Η Axiom αγόρασε από τη SpaceX το μέσο μεταφοράς και πλήρωσε τη Nasa για τη χρήση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος ήταν τρεις επιχειρηματίες που πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ο καθένας και ο πρώην αστροναύτης Μάικλ Λόπες-Αλεγκρία. Η εκτόξευση έγινε στις 8 Απριλίου από τη Φλόριντα. Οι αστροναυτες έφτασαν στον ΔΔΣ την επόμενη ημέρα. Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο να παραμείνουν εκεί μόνο για 8 ημέρες, όμως η αναχώρησή τους αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Συνολικά έμειναν 15 ημέρες στον ΔΣΣ και 17 μέρες σε τροχιά.

