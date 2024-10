Τσετσενία: Ένας νεκρός έπειτα από επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του Ρωσικού στρατού

Ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σε επίθεση αγνώστων εναντίον οχηματοπομπής των ενόπλων δυνάμεων στην Τσετσενία την Πέμπτη (24/10), σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ.

In Chechnya, Russhit, unknown angels attacked a military truck. At least three Russhit soldiers were killed. Even God hates you, Putsy! pic.twitter.com/idoN2ZxcRA

Άγνωστοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή σε προάστιο του Γκρόζνι, της πρωτεύουσας της επαρχίας.

«Άγνωστοι επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικής οχηματοπομπής σε προάστιο του Γκρόζνι», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το τοπικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς.

«Στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε», συνέχισε το πρακτορείο. «Λήφθηκαν μέτρα για να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ενεπλάκη σε σειρά πολυαίμακτων πολέμων στην Τσετσενία τα χρόνια του 1990 και του 2000. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντέλει εξάλειψαν οργανώσεις ανταρτών που επιδίωκαν την απόσχιση της επαρχίας με μουσουλμανικό πληθυσμό από τη Ρωσία και το Κρεμλίνο κατηγορούσε πως διέπρατταν επιθέσεις σ’ όλη τη χώρα.

📼It is worth recalling that not too long ago, attacks and sabotage against the occupiers and their collaborators were a frequent occurrence in occupied Chechnya.

Resistance fighters were able to destroy vehicles and eliminate FSB officers and other officials. https://t.co/N9sIVS2vFk pic.twitter.com/xqAuXypxBT

— NIYSO (@niyso_eng) October 24, 2024