Ισραήλ: Νεκρός διοικητής της Χαμάς ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός – 12 νεκροί από αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς ο οποίος συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, υπογραμμίζοντας ότι εργαζόταν στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έχει κατηγορηθεί από το Ισραήλ ότι απασχολούσε μέλη της Χαμάς και άλλων ενόπλων οργανώσεων. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν τον Αύγουστο ότι εννέα υπάλληλοι της UNRWA απολύθηκαν, επειδή κρίθηκαν ύποπτοι για συμμετοχή στην πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

