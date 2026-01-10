Κραν Μοντανά: Νέα τροπή στην υπόθεση – Ο ιδιοκτήτης του μπαρ παραδέχθηκε πως η πόρτα υπηρεσίας ήταν κλειδωμένη από μέσα

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ ξένου μέσου, ο διευθυντής αλλά και ιδιοκτήτης του Constellation, Ζακ Μορέτι, παραδέχτηκε στους ερευνητές ότι υπήρχε πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο, η οποία τη νύχτα της φονικής φωτιάς ήταν κλειδωμένη εσωτερικά.

Ο Μορέτι φέρεται να έχει πει ότι το διαπίστωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το RTS, ανέφερε ότι ξεκλείδωσε την πόρτα από έξω και πώς όταν κατάφερε να την ανοίξει, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα. Υπήρχαν άψυχα σώματα κυριολεκτικά στοιβαγμένα μπροστά από την πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι πελάτες παγιδεύτηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Υποστήριξε πάντως ότι δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο η πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές της Ελβετίας θα δείξει το εάν η δήλωσή του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπενθυμίζεται πως συνολικά τέσσερις εισαγγελείς έχουν αναλάβει την υπόθεση. Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως η πόρτα ήταν όντως κλειδωμένη αλλά τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του ευθύνονται γι’ αυτό, τότε πιθανά να αλλάξει το κατηγορητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, αλλά και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εξ αυτών σοβαρά.

Η ιταλική Δικαιοσύνη διατάζει την νεκροψία των σορών των Ιταλών θυμάτων

Την ίδια ώρα, ως αποτέλεσμα της έρευνας που ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Ρώμης, η Εισαγγελία της Γένοβας διέταξε την διεξαγωγή νεκροψίας της σορού του 16χρονου γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι για τις 20 Ιανουαρίου. Στην ίδια κατεύθυνση οδεύουν και οι εισαγγελείς της Μπολόνια, οι οποίοι διέταξαν την εκταφή της σορού του Τζιοβάνι Ταμπούρι. Σημειωτέον, αναστέλλονται και οι ταφές άλλων δύο Ιταλών θυμάτων.

Η υπόθεση της πυρκαγιάς στο Ελβετικό θέρετρο αγγίζει πολύ την ιταλική κοινή γνώμη, πόσο μάλλον προβληματίζει η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας του νεαρού γκολφέρ, Αλεσάντρο Βακάρο, σύμφωνα με τον οποίο ο 16χρονος Γκαλεπίνι «δεν παρουσίαζε σημάδια εγκαυμάτων» και πως «στην τσέπη του είχε το πορτοφόλι του, το οποίο ήταν άθικτο, με τις κάρτες και το δίπλωμα οδήγησης άθικτα, όπως και το κινητό του».

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποσκοπούν στη διαλεύκανση της υπόθεσης σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου, εφόσον δεν αποκλείεται ο νεαρός να παρασύρθηκε κατά τη διάρκεια της μαζικής διαφυγής των θαμώνων του μοιραίου καταστήματος Le Constellation.

Όπως σημειώνει η Ιταλική Corriere della Sera «δεν αποκλείεται ότι η Εισαγγελία της Ρώμης να καταχωρίσει στο μητρώο των υπόπτων και το ζεύγος Μορέτι, τους ιδιοκτήτες του καταστήματος».

 

 

