Τραγωδία στο Ιράν: 16χρονη αυτοκτόνησε έπειτα από απειλές για τον χορό της χωρίς χιτζάμπ

Ακόμη μία τραγική ιστορία έρχεται από το Ιράν, καθώς η 16χρονη Αρεζού Καβαρί, μια Αφγανή μαθήτρια που ζούσε στην πόλη Σαχραρί, αφαίρεσε τη ζωή της έπειτα από απειλές για αποβολή από το σχολείο της.

Η μαθήτρια είχε κατηγορηθεί για παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας, αφότου εμφανίστηκε να χορεύει χωρίς το χιτζάμπ της.

Η εικόνα της Αρεζού να στέκεται στο χείλος ενός κτηρίου, λίγο πριν το θλιβερό τέλος της, έχει διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων απέναντι στις αυστηρούς κανόνες της χώρας.

Sad news from Iran.

16-y-o school girl Arezoo Khavari took her life after coming under attack by her school for refusing to follow Islamist dress codes and wearing the veil in public.

She was threatened with expulsion and legal consequences by the regime. pic.twitter.com/cWR06QYksv

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2024