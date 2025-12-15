Τραγωδία στην Κολομβία: Δεκαεπτά νεκροί, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

  • Τραγωδία σημειώθηκε στην Κολομβία, καθώς λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα.
  • Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
  • Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται 16 μαθητές λυκείου.
Τραγωδία στην Κολομβία: Δεκαεπτά νεκροί, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα
A man walks past the scene where a bus crashed after going off the road, leaving 17 people dead and 20 injured, near Remedios municipality, Antioquia Department, Colombia on December 14, 2025. Sixteen students and a driver died on December 14, 2025, in a bus accident in northwestern Colombia, an official from the municipality of Bello told AFP. (Photo by AFP)

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, έχασαν τη ζωή τους στη βορειοδυτική Κολομβία, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε χαράδρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ οι μαθητές, από τον δήμο Μπέγιο, προάστιο της Μεδεγίν, επέστρεφαν από εκδρομή στην παραλία της Καραϊβικής, όπου είχαν ταξιδέψει για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, το λεωφορείο έπεσε το πρωί σε χαράδρα από ύψος περίπου σαράντα μέτρων, για λόγο που μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος. Όπως δήλωσε στον Τύπο ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, νομάρχης στην Αντιόκια, οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Την ίδια ώρα, ένας από τους επιζήσαντες περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram, λέγοντας: «Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές (…) από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα».

Αξιωματούχος του δήμου Μπέγιο ανέφερε ότι ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικίας από 16 έως 18 ετών, σκοτώθηκαν. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Ρεντόν, 22 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία. Εικόνες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο κατεστραμμένο μέσα στο φαράγγι, ενώ μέλη σωστικών συνεργείων μεταφέρουν τραυματίες και θύματα με φορεία.

Για το δυστύχημα τοποθετήθηκε και ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Με ανάρτησή του στο X σημείωσε: «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», κάνοντας λόγο για «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

Την ίδια στιγμή, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία ανέφερε ότι στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα δρουν στοιχεία του ELN, γεγονός που οδήγησε την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να λάβουν ειδικά μέτρα ασφαλείας πριν ξεκινήσουν την επιχείρηση διάσωσης. Η οργάνωση ανταρτών της άκρας αριστεράς, η οποία ελέγχει περιοχές όπου παράγεται κοκαΐνη, έχει κηρύξει από χθες τριήμερο «περιορισμό» του πληθυσμού, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 22 θάνατοι την ημέρα στους δρόμους της χώρας, αριθμός που υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος της οδικής ασφάλειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

