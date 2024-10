Τραγωδία στην Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φράχτη σχολείου – Ένας μαθητής νεκρός και 4 τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη σε δημοτικό σχολείο της Μελβούρνης στην Αυστραλία, όταν μια μητέρα, επιχειρώντας να κάνει αναστροφή στο δρόμο έξω από το σχολείο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο προσέκρουσε σε φράχτη και κατέληξε σε χώρο όπου κάθονταν παιδιά.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 11χρονου αγοριού και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τεσσάρων παιδιών, αναφέρει το Associated Press.

Η 40χρονη οδηγός είχε μόλις παραλάβει το παιδί της και επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο δρόμο έξω από το σχολείο, σύμφωνα με τις Αρχές. Η πορεία του οχήματος κατέληξε μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπου πέντε παιδιά κάθονταν σε ένα τραπέζι.

Τα αίτια του περιστατικού χαρακτηρίστηκαν από τον επιθεωρητή της αστυνομίας ως «τραγικό ατύχημα».

An 11-year-old boy has been killed and four other children are in hospital with serious injuries after a car slammed into a Melbourne primary school just before pick up. The female driver who had a child in her car has been arrested. https://t.co/mMXGJEudaH #7NEWS pic.twitter.com/FkfCCUQSao

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 29, 2024