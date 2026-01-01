Τραγωδία στη Γερμανία: Δυο 18χρονοι σκοτώθηκαν ενώ έριχναν πυροτεχνήματα για το νέο έτος

Σύνοψη από το

  • Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους, υποκύπτοντας σε τραύματα από πυροτεχνήματα στην πόλη Μπίλεφελτ.
  • Παράλληλα, ένας 14χρονος έχασε το αριστερό του χέρι και μια 16χρονη δάχτυλα από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα, ενώ πέντε άτομα νοσηλεύτηκαν στο Βερολίνο με τραύματα.
  • Οι τραυματισμοί από πυροτεχνήματα είναι συχνοί, ενίοτε θανάσιμοι, με μέσο όρο 530 εισαγωγές σε νοσοκομεία κάθε Πρωτοχρονιά, οδηγώντας σε ετήσιες εκκλήσεις για απαγόρευση των πωλήσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Dpa

Δυο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπέκυψαν σε τραύματα που υπέστησαν τα πρόσωπά τους κατά τη διάρκεια ρίψεων πυροτεχνημάτων στη γερμανική πόλη Μπίλεφελτ. Τα δυστυχήματα έγιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης αυτής, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ο ένας από τους δυο εφήβους πέθανε επιτόπου στη συνοικία Μπάουμχαϊντε. Ο δεύτερος, που τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δυο δυστυχήματα και δεν προέκυψε ευθύνη κανενός άλλου.

Παράλληλα, 14χρονος έχασε το αριστερό του χέρι στη Ρέντελιχ, κοντά στην πόλη Ρόστοκ (βορειοανατολικά), εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομείο με τραύματα εξαιτίας πυροτεχνημάτων ως τις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδας). Δύο βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Λειψία, 16χρονη έχασε το μικρό δάχτυλο και μέρος του παράμεσου όταν προσπάθησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, κατά την αστυνομία.

Η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά στη Γερμανία. Είναι συχνοί οι τραυματισμοί, ενίοτε θανάσιμοι, κατά τον χειρισμό πυροτεχνικών ειδών, καθώς τα αυτοσχέδια, παράνομα πυροτεχνήματα περιέχουν ενίοτε ισχυρές εκρηκτικές ύλες και είναι εξαιρετικά επικίνδυνα.

 

