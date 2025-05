Τραμπ: Υπέγραψε συμφωνίες 600 δισ. με την Σαουδική Αραβία – «Η νέα γενιά ηγετών στην Μέση Ανατολή ξεπερνά τις κουρασμένες διαιρέσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκθείασε σήμερα τα μεγάλα, επιμέρους, συμβόλαια που αναμένεται να υπογραφούν, μετά τις συμφωνίες συνεργασίας που υπέγραψε με τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, όπου έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας στις χώρες του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε συμφωνίες 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση ακολούθησε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Ριάντ και περιλαμβάνει μια εκτεταμένη αμυντική εταιρική συμφωνία ύψους 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία που περιγράφεται από τον Λευκό Οίκο ως “ιστορική και μετασχηματιστική” στιγμή, αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας τους στρατηγικούς δεσμούς και ξεκλειδώνοντας τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες σε κρίσιμους κλάδους, όπως η ενέργεια, η άμυνα, οι υποδομές, η υγειονομική περίθαλψη και η τεχνολογία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η υπόσχεση επένδυσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ηγετική, στην Σαουδική Αραβία, εταιρεία υποδομών δεδομένων DataVolt για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και ενεργειακών υποδομών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google, η Oracle, η Salesforce, η AMD και η Uber, θα επενδύσουν από κοινού 80 δισεκατομμύρια δολάρια μαζί με τους Σαουδάραβες εταίρους για να προωθήσουν την καινοτομία στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στα δύο έθνη.

Η αμυντική συμφωνία-ρεκόρ, ύψους 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα, τα διαστημικά συστήματα, τη ναυτική και παράκτια ασφάλεια και τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό.

Περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές αμυντικές εταιρείες πρόκειται να επωφεληθούν, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Σε μια επίσημη τελετή υπογραφής στην χρυσοποίκιλτη αίθουσα χορού στο Βασιλικό Δικαστήριο του Ριάντ, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης, επιστολές προθέσεων και άλλες εκτελεστικές συμφωνίες που καλύπτουν διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Οι περισσότερες επικεντρώθηκαν στη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του “εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, μέσω μελλοντικών αμυντικών δυνατοτήτων”, της ενισχυμένης συνεργασίας για “εκπαίδευση σε νέα πυρομαχικά, υπηρεσίες υποστήριξης, αναβαθμίσεις συστημάτων συντήρησης, ανταλλακτικά και εκπαίδευση για χερσαία και εναέρια συστήματα της Εθνικής Φρουράς” και της “ανάπτυξης των υγειονομικών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας”.

Αυτές οι συμφωνίες υπογραμμίζουν την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ο πρίγκιπας διάδοχος προσπαθεί να τοποθετηθεί ως βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

Υπογράφηκαν και άλλες συμφωνίες, μεταξύ άλλων, όπως η συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των χωρών, για “ιατρική έρευνα σχετικά με μολυσματικές ασθένειες”, για “δικαστική συνεργασία” και συνεργασία μεταξύ του σαουδαραβικού υπουργείου Εσωτερικών και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI).

«Οι σημαντικότεροι επικεφαλής επιχειρήσεων στον κόσμο βρίσκονται εδώ σήμερα και θα φύγουν με πολλές επιταγές», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την έναρξη των επίσημων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών στα βασιλικά ανάκτορα στο Ριάντ.

Στις «ΗΠΑ, πρόκειται πιθανόν για δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας για τις οποίες μιλάμε», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στη σύμπραξη με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε ο ίδιος κατά την άφιξή του, αφού μαχητικά αεροσκάφη F-15 της Σαουδικής Αραβίας συνόδευσαν το “Air Force One”, ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο.

«Πιστεύω πραγματικά ότι εκτιμάμε πολύ ο ένας τον άλλο», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια “νέα γενιά” ηγεσίας της Μέσης Ανατολής μετά από μια ημέρα που πέρασε υπογραμμίζοντας τους στενούς οικονομικούς δεσμούς με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Ριάντ την Τρίτη.

“Μια νέα γενιά ηγετών ξεπερνά τις αρχαίες συγκρούσεις και τις κουρασμένες διαιρέσεις του παρελθόντος και σφυρηλατεί ένα μέλλον όπου η Μέση Ανατολή ορίζεται από το εμπόριο και όχι από το χάος, όπου εξάγει τεχνολογία και όχι τρομοκρατία και όπου άνθρωποι διαφορετικών εθνών, θρησκειών και δογμάτων χτίζουν πόλεις μαζί και δεν βομβαρδίζουν ο ένας τον άλλον”, είπε και συνέχισε:

“Μετά από τόσες δεκαετίες συγκρούσεων, επιτέλους είναι εφικτό να φτάσουμε στο μέλλον που οι γενιές πριν από εμάς μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν – μια χώρα ειρήνης, ασφάλειας, αρμονίας, ευκαιριών, καινοτομίας και επιτευγμάτων ακριβώς εδώ στη Μέση Ανατολή”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χαμογελαστοί και εμφανώς χαλαροί, συναντήθηκαν μετά το αεροδρόμιο στο πολυτελές παλάτι για μια τελετή καλωσορίσματος των μελών των δύο αντιπροσωπειών, την οποία ακολούθησε ένα γεύμα.

Λίγο μετά ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπέγραψαν αυτό που παρουσιάστηκε ως μια «στρατηγική οικονομική συμφωνία» μεταξύ των δύο χωρών.

Κατόπιν, δύο αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας απαρίθμησαν σειρά «πρωτοκόλλων σύμπραξης» στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της αστυνομίας και των ορυκτών, κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπογραφής που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, όπως και επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών ο σύμβουλός του Ίλον Μασκ, ο οποίος εθεάθη να συζητά με τον πρίγκιπα διάδοχο.

