Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, δεν θέλει καμία διαπραγμάτευση» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη (13/5) σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Κίεβο ότι θα ήθελε να διαπραγματευτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, διότι μόνο ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να συναινέσει σε μια τέτοια εκεχειρία.

Κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν θέλει «καμία» διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της τριετούς εισβολής και ότι θέλει να παρατείνει τον πόλεμο.

«Εάν ο Πούτιν δεν φτάσει (στην Κωνσταντινούπολη) και παίζει παιχνίδια, είναι το τελικό σημείο ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω ότι ο Πούτιν δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, δεν θέλει καμία διαπραγμάτευση», προσέθεσε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Ακόμα είπε ότι «θα κάνει τα πάντα» για να διασφαλίσει ότι μία συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί, προσθέτοντας ότι θα κάνει επίσης «τα πάντα» για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

❗️ Erdogan and I will do everything to make the meeting with Putin happen, – Zelensky.

▪️If Putin is not ready to fly to Ankara, Erdogan and I are ready to fly to Istanbul. We will do everything to make this meeting happen.

▪️No one but me can negotiate with Putin. These are my… pic.twitter.com/1xIse4Pglx

