Τραμπ: «Η ποικιλομορφία και οι Δημοκρατικοί φταίνε για την αεροπορική τραγωδία» – Οι δηλώσεις του σε δημοσιογράφους και οι αλλαγές που εξήγγειλε

Επίθεση στους Δημοκρατικούς και στις πολιτικές τους εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε επίσημη ενημέρωση που έκανε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, στον Λευκό Οίκο για την αεροπορική τραγωδία, την οποία απέδωσε και στην πολιτική για την διαφορετικότητα.

«Θέλω να επισημάνω διάφορα άρθρα που εμφανίστηκαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Και εδώ είναι ένα: Η ώθηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) στην ποικιλομορφία περιλαμβάνει την εστίαση στην πρόσληψη ατόμων με σοβαρές διανοητικές και ψυχιατρικές αναπηρίες. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και στη συνέχεια λέει η FAA λέει ότι τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες είναι το πιο υποεκπροσωπούμενο τμήμα του εργατικού δυναμικού. Eίπε “τους θέλουν μέσα, και τους θέλουν, μπορούν να γίνουν ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Δεν το νομίζω. Αυτό ήταν στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή μια εβδομάδα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Έδωσαν μεγάλη ώθηση για να βάλουν την ποικιλομορφία στο πρόγραμμα της FAA». δήλωσε ο Τραμπ, κατηγορώντας την συγκεκριμένη πολιτική για την τραγωδία.

«Λαμπροί άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και η ζωή τους στην πραγματικότητα μειώνεται, πολύ σημαντικά μειώνεται εξαιτίας του άγχους όπου έχεις με πολλά, πολλά αεροπλάνα που έρχονται σε έναν στόχο και χρειάζεσαι ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο και μια πολύ ιδιαίτερη ιδιοφυΐα για να μπορέσεις να το κάνεις», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι “δεν υπάρχουν επιζώντες”, από την σύγκρουση προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος έχει “ισχυρές απόψεις” για το τι οδήγησε στη σύγκρουση.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει γιατί πίστευε ότι η “προώθηση της διαφορετικότητας” στην FAA έπαιξε ρόλο στη σύγκρουση του αεροπλάνου με το στρατιωτικό ελικόπτερο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι “θα μπορούσε απλώς να είναι”. “Απλώς θα μπορούσε να είναι. Έχουμε υψηλά πρότυπα. Είχαμε υψηλότερα, πολύ υψηλότερα πρότυπα από οποιονδήποτε άλλον”, δήλωσε ο Τραμπ, αλλά δεν επικαλέστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως σημειώνει το CNN.

Το αμερικανικό ΜΜΕ επικοινώνησε με την Εθνική Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για αντίδραση στους ισχυρισμούς του προέδρου. Ο επικεφαλής του συνδικάτου δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες σχετικά με την αιτία της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς για την πολιτική τους αναφορικά με την FAA. Μάλιστα αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην πρόεδρο Ομπάμα και στον τέως πρόεδρο Μπάιντεν, τους οποίους κατηγόρησε για την πολιτική τους και για τις πολιτικές τους ενέργειες.

Στην συνέχεια ο Τραμπ υπερασπίστηκε την κίνησή του να πολιτικοποιήσει την τραγωδία λέγοντας στην Κάιτλαν Κόλινς του CNN ότι δεν πιστεύει πως η επίρριψη ευθυνών στην κυβέρνηση Μπάιντεν και σε άλλους, όπως την έκανε, την ώρα που τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, προηγήθηκε της έρευνας για το ατύχημα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Στα σχόλιά του την Πέμπτη, ο Τραμπ ταλαντεύτηκε μεταξύ του να υπονοεί ότι οι Δημοκρατικοί, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ακόμη και ο στρατός που πετούσε το ελικόπτερο Black Hawk που ενεπλάκη στη σύγκρουση της Τετάρτης ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα. Όταν η Κόλινς τον πίεσε σχετικά με το αν θα έπρεπε να το κάνει αυτό πριν καν οι αρχές αναγνωρίσουν τα θύματα από τη συντριβή, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη στάση του.

“Δεν το νομίζω καθόλου. Δεν νομίζω -με τα ονόματα των ανθρώπων, εννοείτε τα ονόματα των ανθρώπων που βρίσκονται στο αεροπλάνο; Νομίζεις ότι αυτό θα κάνει τη διαφορά; Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους”, δήλωσε ο Τραμπ στην Κόλινς. “Αν θέλετε μια λίστα με τα ονόματα, μπορούμε να σας τη δώσουμε, θα σας τη δώσουμε πολύ σύντομα σε συνεννόηση με την American Airlines. Είμαστε σε πολύ στενό συντονισμό, προφανώς, με τον στρατό”.

Σε μια επόμενη ανταλλαγή απόψεων, οι δημοσιογράφοι πίεσαν τον Τραμπ για το γιατί ήταν σε θέση να πει τόσο οριστικά ότι οι πολιτικές της Ποικιλομορφίας Ισότητας και Συμπερίληψης (DEI) ήταν υπεύθυνες για τη συντριβή της Τετάρτης. “Επειδή έχω κοινή λογική, εντάξει, και δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν”, απάντησε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Μεταφορών Sean Duffy δήλωσε ότι η σύγκρουση στον αέρα μεταξύ ενός επιβατικού αεροσκάφους και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου “δεν έπρεπε να συμβεί” και ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί.

«Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Duffy. «Όταν οι Αμερικανοί απογειώνονται με αεροπλάνα, θα πρέπει να περιμένουν να προσγειωθούν στον προορισμό τους – αυτό δεν συνέβη χθες. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και γι’ αυτό δεν θα δεχτούμε δικαιολογίες. Δεν θα δεχτούμε να μετακυλήσουμε την ευθύνη. Θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας στο Υπουργείο Μεταφορών και στην FAA για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις μεταρρυθμίσεις που υπαγόρευσε ο Πρόεδρος Τραμπ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα λάθη δεν θα επαναληφθούν ξανά και ξανά».

Ο Duffy αναφέρθηκε στα σχόλια του Τραμπ για τη FAA, λέγοντας ότι “μπορούμε να δεχτούμε μόνο τους καλύτερους και εξυπνότερους σε θέσεις ασφαλείας που επηρεάζουν τις ζωές των αγαπημένων μας προσώπων, των μελών των οικογενειών μας”.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance ανέβηκε επίσης στο βήμα της αίθουσας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου υπονοώντας – χωρίς να παραθέσει κανένα στοιχείο, συμφωνα με το CNN – ότι τα πρότυπα πρόσληψης έχουν μειωθεί στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που θα διορθωθεί από την κυβέρνηση Trump.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε την Πέμπτη, χωρίς στοιχεία, όπως μεταδίδει το CNN, να κατηγορήσει τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων των Δημοκρατικών για τη θανατηφόρα σύγκρουση στον αέρα πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

“Πρέπει να έχουμε μόνο τα υψηλότερα πρότυπα για όσους εργάζονται στο αεροπορικό μας σύστημα”, δήλωσε ο Τραμπ. “Άλλαξα τα πρότυπα του Ομπάμα από πολύ μέτρια στην καλύτερη περίπτωση σε εξαιρετικά”.

Και συνέχισε: “Ο Τραμπ είπε ότι ο Τραμπ δεν είναι μόνος του: “Το θυμάστε αυτό. Μόνο οι υψηλότερες ικανότητες. Πρέπει να είναι η υψηλότερη νοημοσύνη και οι ψυχολογικά ανώτεροι άνθρωποι που θα μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό δεν ίσχυε πριν από την άφιξή τους εκεί”.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: “Όταν ήρθα το 2016, έκανα αυτή την αλλαγή πολύ νωρίς, επειδή πάντα ένιωθα ότι αυτή ήταν μια δουλειά που, όπως και άλλες, αλλά αυτή ήταν μια δουλειά που απαιτεί ανώτερη νοημοσύνη και δεν την είχαμε πραγματικά. Αλλά την είχαμε πριν. Και στη συνέχεια, όταν έφυγα από τη θέση μου και ανέλαβε ο Μπάιντεν, τα άλλαξε και πάλι σε χαμηλότερα επίπεδα από ποτέ.

“Η πολιτική τους ήταν φρικτή”, είπε ο πρόεδρος, “και η πολιτική τους ήταν ακόμη χειρότερη”.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Αεροπορίας (National Business Aviation Association), Κρις Ρότσελο, θα αναλάβει καθήκοντα ως υπηρεσιακός επίτροπος στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) μετά την τραγωδία.

Ο Ρότσελο, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε “ιδιαίτερα σεβαστό” σε δηλώσεις του από την αίθουσα ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου την Πέμπτη, προστέθηκε σε μια σειρά από αξιωματούχους που ήταν παρόντες στις δηλώσεις του Τραμπ για τη φονική σύγκρουση.

Στην αίθουσα για τις δηλώσεις του Τραμπ ήταν επίσης ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, ο αντιπρόεδρος JD Vance, ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth και η πρόεδρος του NTSB Jennifer Homendy.

Όπως μετέδωσε το CNN νωρίτερα την Πέμπτη, ο Μάικ Γουίτακερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, παραιτήθηκε πριν από τη νέα κυβέρνηση και η θέση δεν έχει ακόμη καλυφθεί, αφήνοντας την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χωρίς έναν βασικό ηγέτη εν μέσω μιας τραγωδίας, που είναι σε εξέλιξη με ένα από τα πιο θανατηφόρα αεροπορικά δυστυχήματα στην αμερικανική ιστορία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της FAA, εκτός από διοικητή και αναπληρωτή διοικητή, η υπηρεσία δεν διαθέτει αναπληρωτή διοικητή αεροδρομίων, αναπληρωτή διοικητή για την ασφάλεια και την ασφάλεια επικίνδυνων υλικών, επικεφαλής σύμβουλο, βοηθό διοικητή επικοινωνιών, βοηθό διοικητή κυβερνητικών και βιομηχανικών υποθέσεων και βοηθό διοικητή πολιτικής, διεθνών υποθέσεων και περιβάλλοντος, καθώς η νέα διοίκηση αναβαθμίζει την ηγεσία της.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε επίσης τον επικεφαλής της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών Ντέιβιντ Πέκοσκε την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα. Η υπηρεσία δεν έχει ακόμη καλύψει την θέση.

BREAKING: You literally can’t make this cr-p up.

Trump is holding a Press Conference about the American Airlines crash and using it to say that Biden and Obama politicized the FAA as he rails against DEI and Pete Buttigieg.

He’s literally politicizing this crash. So Sick. pic.twitter.com/UFvjo6tRvH

— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 30, 2025