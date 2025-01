Ουάσινγκτον: Αυτός είναι ο πιλότος του αεροσκάφους της American Airlines που συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο

O πιλότος του αεροσκάφους της American Airlines που συγκρούστηκε με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού στην Ουάσινγκτον, ταυτοποιήθηκε ως ο 28χρονος Sam Lilley, σύμφωνα με τον Eric Perry, παρουσιαστή του Fox 5 της Ατλάντα.

Σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, ο Perry αποκάλυψε ότι τον Sam Lilley ταυτοποίησε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν επίσης πιλότος. Ο 28χρονος πιλότος ήταν αρραβωνιασμένος και επρόκειτο να παντρευτεί. Ο πατέρας του 28χρονου είπε ακόμη ότι ο γιός του ξεκίνησε την εκπαίδευση πιλότου το 2019.

Στο αεροσκάφος, ένα Bombardier CRJ700, επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τρία μέλη του στρατού βρίσκονταν σε εκπαιδευτική πτήση με το ελικόπτερο UH-60 Black Hawk. Κανείς δεν πιστεύεται ότι επέζησε από τη συντριβή, το βράδυ της Τετάρτης στον παγωμένο ποταμό Ποτόμακ.

EXCLUSIVE: The father of the pilot onboard the American Airlines Plane identifies him as 28 Year-old- Sam Lilley. His father, who is also a pilot, says he was engaged to be married, started his training in 2019 and was the first officer on the flight Wednesday. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/HVRwORvpRk

— Eric Perry (@Ericperrytv) January 30, 2025