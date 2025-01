Ουάσινγκτον: Το αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε ανάποδα και σε τρία κομμάτια – «Η σύγκρουση ήταν απολύτως αποτρέψιμη» λέει ο υπουργός Μεταφορών

«Απολύτως» αποτρέψιμη ήταν η σύγκρουση του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, στη χειρότερη, πιθανώς, αεροπορική τραγωδία που συνέβη στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Το αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο με τριμελές πλήρωμα καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Αν πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί; Απολύτως», τόνισε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν «καλές», σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Έχουμε εντοπίσει τα δύο αεροσκάφη. Η άτρακτος του αεροπλάνου της American Airlines ήταν ανεστραμμένη. Εντοπίστηκε σε τρία διαφορετικά τμήματα», δήλωσε ο Ντάφι στους δημοσιογράφους.

Οι αρχές ανέφεραν πως δεν ελπίζουν πλέον να βρουν επιζώντες μεταξύ των 64 επιβαινόντων στο αεροσκάφους και των τριών στρατιωτικών στο ελικόπτερο.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες» δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Τζον Ντόνελι. «Είκοσι επτά πτώματα επιβατών από το αεροπλάνο και το πτώμα ενός ατόμου που επέβαινε στο ελικόπτερο έχουν ανασυρθεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας πως «βρισκόμαστε πλέον στη φάση που μεταβαίνουμε από επιχείρηση διάσωσης σε επιχείρηση περισυλλογής» πτωμάτων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Αν επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι επιβαίνοντες και στα δύο αεροσκάφη είναι νεκροί, αυτή θα είναι η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ μετά τη συντριβή αεροπλάνου της Colgan Air το 2009 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Αξιωματούχος του Πενταγώνου είπε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις στρατιωτικοί.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τόνισε πως το ελικόπτερο έκανε «εκπαιδευτική πτήση». Το επιβατικό αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Ουίτσιτα (Κάνσας) και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε σε ανάρτησή του νωρίτερα, μέσω Truth Social, πως η αεροπορική καταστροφή «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», καθώς αρκούσε το στρατιωτικό ελικόπτερο να κάνει ελιγμό, να μη βρεθεί στην πορεία του αεροσκάφους που προσέγγιζε για να προσγειωθεί.

Ένας από τους μάρτυρες του δυστυχήματος, ο Ρόι Μπεστ, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως μια «πύρινη σφαίρα» που έπεσε στον ποταμό. «Άκουσα μια δυνατή έκρηξη, κοίταξα αριστερά, είδα απλώς μια μεγάλη πύρινη σφαίρα και στη συνέχεια συντρίμμια να πέφτουν προς τον ποταμό. Και τότε ο γείτονάς μου φώναξε, “Θεέ μου, αυτό είναι αεροπλάνο!”» δήλωσε στο CNN.

«Τα συντρίμμια έπεσαν κατευθείαν προς τα κάτω».

Ο Μπεστ, που ζει στο Κρίσταλ Σίτι, κοντά στο αεροδρόμιο, ανέφερε πως δεν του έκανε εντύπωση η αυξημένη εναέρια κίνηση εκείνη την ώρα. «Βλέπουμε τα αστυνομικά ελικόπτερα. Βλέπουμε τα στρατιωτικά ελικόπτερα να πηγαινοέρχονται προς τις βάσεις, το Πεντάγωνο, διάφορες άλλες περιοχές. Υπάρχουν επίσης τα ελικόπτερα της Ακτοφυλακής, οπότε πρόκειται για έναν αρκετά πολυσύχναστο εναέριο χώρο».

Ο Άρι Σούλμαν, ρεπόρτερ στην Ουάσιγκτον, οδηγούσε κατά μήκος του George Washington Memorial Parkway, που περνάει δίπλα από το αεροδρόμιο Ρίγκαν, όταν έγινε μάρτυρας της έκρηξης. «Είδα σπινθήρες να απλώνονται κατά μήκος του αεροπλάνου, από τη μύτη μέχρι την ουρά, καθώς το αεροσκάφος έστριβε απότομα προς τα δεξιά».



Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σύγκρουση «φρικιαστική» και δήλωσε συγκλονισμένος. «Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα, γιατί δεν έμοιαζε να βγαίνουν απευθείας από το αεροπλάνο», είπε. «Ήταν κάτω από την κοιλιά του και διαχωρισμένα σε μια μικρή απόσταση».

Παρότι ο Σούλμαν έχει καλύψει αεροπορικά δυστυχήματα στο παρελθόν, τόνισε ότι ποτέ δεν είχε δει κάτι παρόμοιο από κοντά. «Προσεύχομαι να υπάρχουν πολλοί επιζώντες», ανέφερε.

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας, η 28χρονη Κόρτνι Κέιν, βρισκόταν στο σπίτι της στη στρατιωτική βάση Joint Base Anacostia-Bolling, όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο. «Κοίταξα έξω από το παράθυρό μου και είδα μια λάμψη. Στην αρχή, νόμιζα ότι το φαντάστηκα. Μετά είδα τις ειδήσεις και επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου».

Η Κέιν κατέβηκε στην προκυμαία κοντά στο σπίτι της, απ’ όπου μπορούσε να δει τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στο νερό και τα ελικόπτερα να πετούν από πάνω. «Είμαι ειλικρινά ακόμα σε κατάσταση σοκ», είπε.

Ο 38χρονος κάτοικος της περιοχής Buzzard Point, Αμπάντι Ισμαήλ, χαρακτήρισε τη συντριβή ως «φρικτή, απίστευτη, σοκαριστική». Όπως είπε στο Reuters, «ετοιμαζόμουν να κοιμηθώ» όταν άκουσε έναν ήχο σαν «μπαμ-μπαμ», που του θύμισε «εμπόλεμη ζώνη».

«Κοίταξα τον ουρανό… Το μόνο που μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή ήταν καπνός από τη νότια πλευρά του αεροδρομίου Ρίγκαν», πρόσθεσε. «Είναι φρικτό».

Οι Αρχές της Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν ότι δρόμοι της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί το πρωί της Πέμπτης «για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανάσυρσης στο ποταμό Ποτόμακ».

