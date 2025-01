Ουάσινγκτον: «Άκουσα μια δυνατή έκρηξη», «Έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη σύγκρουση του αεροπλάνου με το Black Hawk

Ένα αεροσκάφος της American Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση με 64 επιβαίνοντες από την Ουίτσιτα του Κάνσας προς την πρωτεύσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, συγκρούστηκε στον αέρα με ένα ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού και συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν, το βράδυ της Τετάρτης.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα εναέρια περάσματα της χώρας, προκαλώντας σοκ και τρόμο στους αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας από τους μάρτυρες του δυστυχήματος, ο Ρόι Μπεστ, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως μια «πύρινη σφαίρα» που έπεσε στον ποταμό. «Άκουσα μια δυνατή έκρηξη, κοίταξα αριστερά, είδα απλώς μια μεγάλη πύρινη σφαίρα και στη συνέχεια συντρίμμια να πέφτουν προς τον ποταμό. Και τότε ο γείτονάς μου φώναξε, “Θεέ μου, αυτό είναι αεροπλάνο!”» δήλωσε στο CNN.

«Τα συντρίμμια έπεσαν κατευθείαν προς τα κάτω».

Ο Μπεστ, που ζει στο Κρίσταλ Σίτι, κοντά στο αεροδρόμιο, ανέφερε πως δεν του έκανε εντύπωση η αυξημένη εναέρια κίνηση εκείνη την ώρα. «Βλέπουμε τα αστυνομικά ελικόπτερα. Βλέπουμε τα στρατιωτικά ελικόπτερα να πηγαινοέρχονται προς τις βάσεις, το Πεντάγωνο, διάφορες άλλες περιοχές. Υπάρχουν επίσης τα ελικόπτερα της Ακτοφυλακής, οπότε πρόκειται για έναν αρκετά πολυσύχναστο εναέριο χώρο».

Ο Άρι Σούλμαν, ρεπόρτερ στην Ουάσιγκτον, οδηγούσε κατά μήκος του George Washington Memorial Parkway, που περνάει δίπλα από το αεροδρόμιο Ρίγκαν, όταν έγινε μάρτυρας της έκρηξης. «Είδα σπινθήρες να απλώνονται κατά μήκος του αεροπλάνου, από τη μύτη μέχρι την ουρά, καθώς το αεροσκάφος έστριβε απότομα προς τα δεξιά».



Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σύγκρουση «φρικιαστική» και δήλωσε συγκλονισμένος. «Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα, γιατί δεν έμοιαζε να βγαίνουν απευθείας από το αεροπλάνο», είπε. «Ήταν κάτω από την κοιλιά του και διαχωρισμένα σε μια μικρή απόσταση».

Παρότι ο Σούλμαν έχει καλύψει αεροπορικά δυστυχήματα στο παρελθόν, τόνισε ότι ποτέ δεν είχε δει κάτι παρόμοιο από κοντά. «Προσεύχομαι να υπάρχουν πολλοί επιζώντες», ανέφερε.

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας, η 28χρονη Κόρτνι Κέιν, βρισκόταν στο σπίτι της στη στρατιωτική βάση Joint Base Anacostia-Bolling, όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο. «Κοίταξα έξω από το παράθυρό μου και είδα μια λάμψη. Στην αρχή, νόμιζα ότι το φαντάστηκα. Μετά είδα τις ειδήσεις και επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου».

Η Κέιν κατέβηκε στην προκυμαία κοντά στο σπίτι της, απ’ όπου μπορούσε να δει τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν στο νερό και τα ελικόπτερα να πετούν από πάνω. «Είμαι ειλικρινά ακόμα σε κατάσταση σοκ», είπε.

Ο 38χρονος κάτοικος της περιοχής Buzzard Point, Αμπάντι Ισμαήλ, χαρακτήρισε τη συντριβή ως «φρικτή, απίστευτη, σοκαριστική». Όπως είπε στο Reuters, «ετοιμαζόμουν να κοιμηθώ» όταν άκουσε έναν ήχο σαν «μπαμ-μπαμ», που του θύμισε «εμπόλεμη ζώνη».

«Κοίταξα τον ουρανό… Το μόνο που μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή ήταν καπνός από τη νότια πλευρά του αεροδρομίου Ρίγκαν», πρόσθεσε. «Είναι φρικτό».

Οι Αρχές της Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν στο X ότι δρόμοι της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί το πρωί της Πέμπτης «για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανάσυρσης στο ποταμό Ποτόμακ».

