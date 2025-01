Ουάσινγκτον: Οι αναφορές για επικίνδυνη συμφόρηση του εναέριου χώρου – Τα προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν και γιατί χαρακτηρίζεται «κυψέλη δραστηριότητας»

Τα πιθανά αίτια της αεροπορικής τραγωδίας που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον διερευνά δημοσίευμα της Washington Post, στο οποίο αναφέρεται ότι ο εναέριος χώρος κατά μήκος του ποταμού Ποτόμακ, όπου ένα ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού και ένα αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκαν, αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις της αεροπλοΐας της χώρας.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, οι πιλότοι που επιχειρούν στον συγκεκριμένο εναέριο χώρο, στο αεροδρόμιο Ρίγκαν, βασίζονται σε πολυεπίπεδες διαδικασίες και ηλεκτρονικές δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποφύγουν μια πιθανή σύγκρουση και συντριβή.

Πριν από την τραγωδία στην Ουάσινγκτον, δεν υπήρχε θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ για σχεδόν 16 χρόνια.

Τα ελικόπτερα του στρατού και της ακτοφυλακής, που συχνά πετούν χαμηλά πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, μοιράζονται τον ίδιο ουρανό με τα επιβατικά αεροπλάνα στις πολυσύχναστες διαδρομές απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου της Ουάσινγκτον.

Η συμφόρηση στον ουρανό, στους διαδρόμους και τους τροχόδρομους γύρω από το αεροδρόμιο Ρίγκαν, εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια εδώ και χρόνια, σχολιάζει η Post και σημειώνει πως το αεροδρόμιο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως- τώρα εξυπηρετεί 25 εκατομμύρια.

«Είναι μια κυψέλη δραστηριότητας», δήλωσε ο Dennis Tajer, κυβερνήτης της American Airlines και εκπρόσωπος της Allied Pilots Association, του συνδικάτου των πιλότων της αεροπορικής εταιρείας. «Είναι εξαιρετικά συμπαγές και έχει μεγάλο όγκο κίνησης».

Οι πολλές δικλείδες ασφαλείας απέτυχαν την Τετάρτη να αποτρέψουν μια αεροπορική τραγωδία, όταν το ελικόπτερο Black Hawk, που βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, και η πτήση της American Airlines, που είχε απογειωθεί από τη Ουίτσιτα του Κάνσας, συγκρούστηκαν εκατοντάδες μέτρα πάνω από το ποτάμι Ποτόμακ, καθώς το εμπορικό αεροπλάνο πλησίαζε τον διάδρομο προσγείωσης.

Ειδικοί δήλωσαν ότι οι αρχικές αναφορές για τη συντριβή είναι πιθανό να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον έντονα πολυσύχναστο εναέριο χώρο, τις επικοινωνίες μεταξύ των δύο αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και το κατά πόσον οι αντιδράσεις της βιομηχανίας και της κυβέρνησης σε παρ’ ολίγον ατυχήματα σε διαδρόμους προσγείωσης σε ολόκληρη τη χώρα ήταν επαρκείς.

«Έχουμε αναγκαστεί να πάρουμε σημαντικά μαθήματα, με αίμα πολύ συχνά, και επιτέλους είχαμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, ώστε να μπορούμε να μάθουμε από τα περιστατικά και όχι από τα ατυχήματα», δήλωσε ο Chesley B. Sullenberger III, γνωστός και ως «Σάλι» (Sally), ο πιλότος που είχε καταφέρει να προσγειώσει με ασφάλεια ένα επιβατικό αεροσκάφος στον ποταμό Χάντσον το 2009, σε συνέντευξή του την Τετάρτη το βράδυ.

Το αεροδρόμιο ίσως να μην ήταν η μοναδική πρόκληση για το πτήση American Eagle 5342, καθώς πλησίαζε την Ουάσινγκτον από την Ουίτσιτα του Κάνσας. Η καθοδική πορεία του έγινε τη νύχτα και πάνω από νερό, δύο παράγοντες που ενδέχεται να έκαναν πιο δύσκολη την αποφυγή της σύγκρουσης με το ελικόπτερο, είπε ο πιλότος «Σάλι».

«Η νύχτα πάντα καθιστά πιο δύσκολο το να δεις άλλα αεροσκάφη – ουσιαστικά, το μόνο που μπορείς να δεις είναι τα φώτα τους», εξήγησε.

«Πρέπει να προσπαθήσεις να καταλάβεις: Είναι πάνω από σένα ή κάτω από σένα; Ή πόσο μακριά είναι; Ή ποια κατεύθυνση ακολουθούν;». Όπως είπε ο ίδιος, «όλα είναι πιο δύσκολα τη νύχτα».

Στη συνέντευξή του στους New York Times, ο πιλότος ανέφερε ότι τα νερά του ποταμού Ποτόμακ ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την ορατότητα. «Θα υπήρχαν λιγότερα φώτα από το έδαφος ορατά πάνω από το νερό από ό,τι πάνω από τη στεριά τη νύχτα», εξήγησε.

«Αυτό μπορεί να το έκανε λίγο πιο δύσκολο να το δεις [ένα άλλο αεροσκάφος ή ελικόπτερο]», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό είναι απλώς υπόθεση. Δεν το γνωρίζουμε».

«Γνωρίζουμε ότι το σύστημα ήταν υπό πίεση», δήλωσε ο Tajer, ο οποίος δεν εκπροσωπεί τους πιλότους της θυγατρικής της American, PSA Airlines, η οποία εμπλέκεται στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την Washington Post, υπάρχουν καθορισμένες διαδρομές για τα ελικόπτερα που πετούν στην περιοχή της Ουάσινγκτον, οι οποίες τείνουν να ακολουθούν τα ποτάμια της περιοχής.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το ελικόπτερο Black Hawk που συγκρούστηκε με το αεροσκάφος είτε βρισκόταν σε μια τέτοια διαδρομή είτε κοντά σε μια απ’ αυτές, κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Ποτόμακ, σύμφωνα με τον Scott Dunham, συνταξιούχο ερευνητή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας βοηθούν επίσης στη διαχείριση της κυκλοφορίας και ήταν σε επαφή με το ελικόπτερο, σύμφωνα με ηχογραφήσεις που αρχειοθετήθηκαν από το LiveATC.net.

Οι ηχητικές καταγραφές του πύργου ελέγχου, έχουν καταγράψει την τελευταία απόπειρα επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το ελικόπτερο, με κωδικό κλήσης PAT25, πριν συγκρουστεί με το αεροπλάνο, που περιγράφεται ως CRJ.

«PAT25, βλέπετε ένα CRJ; PAT25, περάστε πίσω από το CRJ», λέει ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με μια καταγραφή στο LiveATC.net.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο αεροσκάφος επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου, λέγοντας: «Το είδατε αυτό;», προφανώς αναφερόμενο στη συντριβή.

