Ουάσινγκτον: Το τελευταίο μήνυμα επιβάτιδας στον σύζυγό της πριν από τη συντριβή του αεροπλάνου

Ένα εμπορικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού συγκρούστηκαν στον αέρα, κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, το βράδυ της Τετάρτης. Και τα δύο αεροσκάφη -ένα αεροπλάνο της American Airlines και ένα ελικόπτερο Black Hawk του στρατού- κατέληξαν στον ποταμό Ποτόμακ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άτομα και στο ελικόπτερο τρία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για τη σύγκρουση και ευχαρίστησε τους πρώτους ανταποκριτές, προσθέτοντας ότι «θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες καθώς προκύπτουν». Αργότερα, σε ανάρτησή του στο TruthSocial, χαρακτήρισε τη νύχτα «φρικτή» και τόνισε ότι η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποφευχθεί».

Η συντριβή του αεροσκάφους της American Airlines στην Ουάσινγκτον έχει αφήσει τους συγγενείς των επιβατών σε κατάσταση βαθιάς ανησυχίας και αγωνίας, περιμένοντας νέα από τις Αρχές για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονταν στην πτήση.

Ο Χαμάαντ Ράζα ανέφερε ότι η σύζυγός του βρισκόταν στο αεροπλάνο που συγκρούστηκε με το ελικόπτερο Black Hawk πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ γύρω στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα, καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε το αεροδρόμιο Ρίγκαν στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Ράζα δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι προσεύχεται για την επιβίωση της συζύγου του καθώς τα σωστικά συνεργεία βούτηξαν στα παγωμένα νερά του Ποτόμακ.

«Απλώς προσεύχομαι να την βγάζουν αυτή τη στιγμή από τον ποταμό καθώς μιλάμε», δήλωσε ο Ράζα στο CNN. «Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να προσευχηθώ, απλώς προσεύχομαι στον Θεό».

Ο Ραζά ανέφερε ότι έλαβε το τελευταίο μήνυμα από τη σύζυγό του λίγο πριν το αεροπλάνο προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον. «Μου έστειλε μήνυμα ότι θα προσγειωθούν σε 20 λεπτά. Τα υπόλοιπα μηνύματά μου δεν παραδόθηκαν», είπε.

«Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει», σχολίασε.

Watch: Hamaad Raza who’s wife was on American Airlines Flight 5342 and scheduled to land had this to say

“I’m just praying that someone is pulling her out of the Potomac river right now.”

🙏🏼🙏🏼🙏🏼

pic.twitter.com/kKzSezNvmr

— Based DK (@Back_2TheMiddle) January 30, 2025