«Εξοικονομώ»: Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που παίρνουν παράταση – Οι νέες προθεσμίες

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για τέσσερα προγράμματα του Εξοικονομώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αυτά είναι τα εξής:

Εξοικονομώ 2021 : Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026. Εξοικονομώ 2023 : Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026

: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026 Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους : Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026

: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026 Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μάλιστα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU

Και επειδή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών, προσφέρεται ο αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση των έ