Τραμπ: Χαμός στα social με το φιλί στην Μελάνια που δεν δόθηκε ποτέ – Το viral καπέλο και η αμήχανη στιγμή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ποιον ήθελε να αποφύγει με το πλατύγυρο καπέλο της η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ; Η όλη εμφάνιση και παρουσία της Μελάνια Τραμπ, κατά την ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε τα βλέμματα όλου του κόσμου. Και τα σχόλια επίσης.

Μια παραλληλόγραμμη μαύρη γραμμή σκέπαζε τα μάτια της Μελάνια, σε όλη την διάρκεια εκδηλώσεων για την ορκωμοσία του συζύγου της. Ήταν η σκιά από το πλατύγυρο καπέλο της, που είχε κλίση προς το έδαφος και έκρυβε ό,τι ήθελε να κρύψει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Χώρια που ήταν χαμηλά φορεμένο, για να σκεπάζει τα μάτια της και να κρύβει τα συναισθήματά της.

Αλλά για όσους δεν ξέρουν από εικόνα και φωτογραφία, πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας: Μην δείξεις ότι θέλεις να αποφύγεις την δημοσιότητα, τα φλας, τις κάμερες. Αν το κάνει γίνεσαι ο στόχος τους.

Αν επιχειρήσεις να τα αποφύγεις όλα αυτά, τότε αυτά θα σε κυνηγήσουν. Οι κάμερες θα είναι συνέχεια στραμμένες επάνω σου μέχρι να πάρουν το πλάνο που θέλουν όσο κι αν εσύ διακηρύσσεις ότι δεν θες να σε φωτογραφίσουν.

Έτσι την έπαθε η Μελάνια. ‘Ηξερε ότι θα είναι στόχος και σκέφτηκε να αποφύγει τις αδιάκριτες κάμερες. Με το καπέλο της, έδειξε ότι δεν ήθελε να την δουν, αλλά δεν μπορούσε και να μην είναι παρούσα. Ήθελε να κρατήσει ένα κομμάτι της, μη δημόσιο.

Αλλά οι κάμερες ήταν εκεί και σημάδευαν την ίδια και τον άνδρα της. Και τελικά ποιον κράτησε μακριά η Μελάνια Τραμπ; Τις κάμερες; Όχι βέβαια.

Τον σύζυγό της κράτησε μακριά η Μελάνια Τραμπ. Όταν εκείνος επιχείρησε να την φιλήσει στο κλασικό φιλί που δίνουν οι πρόεδροι στην σύζυγό τους κατά την ορκωμοσία τους, ήταν αδύνατο να τα καταφέρει. Το μπορ του καπέλου της κράτησε μακριά και τον άνδρα της, αν όχι μόνον αυτόν.

Φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστο, ούτε και η αδυναμία του Τραμπ να φιλήσει την γυναίκα του. Το Διαδίκτυο σχολιάζει την αμήχανη στιγμή στο… «φιλί του αέρα». Γιατί ο πρόεδρος πλησίασε και για να την φιλήσει έσκυψε για να φτάσει το πρόσωπό της που ήταν κρυμμένο κάτω από το καπέλο.

Αλλά ματαίως. Δεν τα κατάφερε. Η Μελάνια έδειξε την ευγενή καλοσύνη να τον διευκολύνει και κάπως σήκωσε το κεφάλι της. Ήταν η αχίλλειος πτέρνα της διακριτικότητας που υποτίθεται ότι της προσέφερε το μπορ του καπέλου της. Οι κάμερες σηκώθηκαν για το φιλί και τα φλας άστραψαν.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμ βρέθηκα αντιμέτωπος με δύο προβλήματα. Έπρεπε να σκύψει περισσότερο για να βρει το πρόσωπό της γυναίκας του. Κι εκείνη έστριψε το κεφάλι της για να αποφύγει το φιλί στα χείλη.

Μάλλον ο Πρόεδρος «τα πήρε στο κρανίο», αν κρίνουμε από το πρόσωπό του. Ήταν αδύνατο να πλησιάσει το μάγουλο, με εκείνη την κλίση στο πρόσωπο της καλής του. Και φίλησε αέρα τελικώς.

Η Μελάνια Τραμπ απέφυγε το φιλί του άνδρα της σε μια στιγμή που το Διαδίκτυο προτίμησε να χαρακτηρίσει αμήχανη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι για να μην χαλάσει το μακιγιάζ κι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ο πρόεδρος απλώς έδωσε ένα «airkiss, σαν αυτά που ανταλλάσσουν οι μακιγιαρισμένες κυρίες.

Αλλά η Μελάνια Τραμπ με το καπέλο κάτι ήθελε να αποφύγει. Και τελικά απέφυγε τον άνδρα της.

