Τραμπ: Αποσύρει με εκτελεστικό διάταγμα τις ΗΠΑ από τον ΠΟΥ – Η απάντηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε μια σειρά από αμφιλεγόμενα εκτελεστικά διατάγματα την πρώτη μέρα επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, εκ των οποίων το ένα εκκινεί τη διαδικασία αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Η κίνηση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιστήμονες, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να ανατρέψει τα κέρδη δεκαετιών στην καταπολέμηση λοιμωδών νοσημάτων όπως ο ιός HIV, η ελονοσία και η φυματίωση.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η αποχώρηση από τον ΠΟΥ θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις παγκόσμιες άμυνες απέναντι σε επικίνδυνες νέες επιδημίες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανδημίες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε τη «λύπη του για την ανακοίνωση», ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να αποχωρήσουν.

«Για πάνω από επτά δεκαετίες, ο ΠΟΥ και οι ΗΠΑ έχουν σώσει αμέτρητες ζωές και έχουν προστατεύσει τους Αμερικανούς και όλους τους ανθρώπους από απειλές για την υγεία», αναφέρεται στη δήλωση.

Παράλληλα, τονίζει ότι με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και άλλων κρατών μελών, «ο ΠΟΥ εφάρμοσε τα τελευταία 7 χρόνια τη μεγαλύτερη σειρά μεταρρυθμίσεων στην ιστορία του».

«Τα αμερικανικά ιδρύματα έχουν συνεισφέρει και επωφεληθεί από τη συμμετοχή στον ΠΟΥ», σημειώνει.

«Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το επανεξετάσουν και προσβλέπουμε σε εποικοδομητικό διάλογο για τη διατήρηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και του ΠΟΥ, προς όφελος της υγείας και της ευημερίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», καταλήγει ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του.

WHO comments on United States announcement of intent to withdraw

The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.

WHO plays a crucial role in protecting the health and security of the world’s… pic.twitter.com/DT3QJ49bhb

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 21, 2025