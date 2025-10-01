Τραμπ: Ανακοίνωσε συμφωνία με την Pfizer για μείωση της τιμής των φαρμάκων μέσω του Medicaid – Τα ανταλλάγματα που της έδωσε

Τραμπ: Ανακοίνωσε συμφωνία με την Pfizer για μείωση της τιμής των φαρμάκων μέσω του Medicaid – Τα ανταλλάγματα που της έδωσε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι η φαρμακοβιομηχανία Pfizer θα μειώσει τις τιμές όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της που πωλούνται στο κρατικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας Medicaid για άτομα με χαμηλό εισόδημα, ενώ θα διανέμει και όλα τα νέα συνταγογραφούμενα σκευάσματά της, σε τιμή παρόμοια με του «πλέον ευνοούμενου κράτους».

«Πλέον, θα πληρώνουμε τις χαμηλότερες τιμές» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της εταιρείας και άλλες φαρμακοβιομηχανίες.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως ο αριθμός των φαρμάκων που καλύπτονται από αυτήν, δεν αποκαλύφθηκαν. Ο Τραμπ και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά διευκρίνισαν όμως ότι η εταιρεία, σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία, θα εξαιρεθεί για τρία χρόνια από τους δασμούς στα φάρμακα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την Pfizer, τα περισσότερα φάρμακα πρώτης επιλογής και ορισμένα επιλεγμένα φάρμακα θα πωλούνται στο εξής σε τιμές μειωμένες έως και κατά 85%. Κατά μέσο όρο, η μείωση θα φτάσει το 50%.

Οι Αμερικανοί ασθενείς σήμερα πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιες φορές τριπλάσιες σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ο Τραμπ πίεζε τις φαρμακοβιομηχανίες να μειώσουν τις τιμές για να πέσουν στα επίπεδα άλλων χωρών.

Μετά τις ανακοινώσεις, η μετοχή της Pfizer κατέγραψε άνοδο 5% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ανοδικά κινούνται επίσης οι μετοχές άλλων φαρμακοβιομηχανιών, όπως των Bristol Myers (2,6%), Eli Lilly (2,6%), Merck (4,8%) και ABBVIE (2,7%).

Οι υποσχέσεις Μπουρλά

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει και έναν ιστότοπο, τον TrumpRx, όπου οι Αμερικανοί θα μπορούν να αγοράζουν απευθείας τα φάρμακά τους. Σύμφωνα με μια αφίσα που είχε αναρτηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Pfizer θα διαθέτει μέσω αυτού του ιστοτόπου σκευάσματα όπως το Xeljanz (για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα), το Zavzpret (για ημικρανίες), το Eucrisa (για δερματίτιδες) και το Duavee (για την οστεοπώρηση μετά την εμμηνόπαυση) σε τιμές μειωμένες κατά 40-85%.

Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι καλύπτονται από το Medicaid, το πολιτειακό και ομοσπονδιακό ασφαλιστικό πρόγραμμα για απόρους. Άλλα 65 εκατομμύρια καλύπτονται από το πρόγραμμα Medicare, που αφορά άτομα άνω των 65 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο Μπουρλά ανακοίνωσε επίσης ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να επενδύσει 70 δισεκ. δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων και την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. «Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό μας στη χώρα. Και ο πρόεδρος, ευγενικά, μας έδωσε τριετή περίοδο χάριτος, εξαιρώντας μας από τους δασμούς του άρθρου 232, εφόσον φυσικά μεταφέρουμε εδώ την παραγωγή των προϊόντων», είπε.

Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα από αύριο, 1η Οκτωβρίου, εκτός και αν οι φαρμακοβιομηχανίες κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

