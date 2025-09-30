Αυγενάκης για Κασσελάκη: Για τα περί «ψευτών και κλεφτών» να κοιτάξει τον καθρέφτη του

Σε νέα ανάρτηση – απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη προχώρησε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε στα περί «ψευτών και κλεφτών», τα οποία ανέφερε σε βίντεό του ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μετά το εξώδικο που έλαβε από τον κ. Αυγενάκη.

«Ο κ. Κασσελάκης ας κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του. Γιατί η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες» τόνισε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Αυγενάκης, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, ότι εμφανίζει «ανεξήγητα έσοδα» ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στο πόθεν έσχες του.

Ο κ. Αυγενάκης παραθέτει μάλιστα στην ανάρτησή του και τη σχετική επισήμανση από την σελίδα της ΑΑΔΕ για τις μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης που πραγματοποιούνται μετά από 1/1/2023.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο κ. Αυγενάκης αναφέρει:

«Η αγοραπωλησία του ακινήτου έγινε στις 30/10/2023. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, στο Ε9 του 2024 δηλώνονται μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από 01/01/2023 και μετά. Όπως και το έπραξα. Το «πόθεν έσχες» αντλεί στοιχεία από το Ε9 του φορολογικού έτους που γίνεται η δήλωση. Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, να εμφανίζεται το ακίνητο, σε αντίθεση με τις δανειακές υποχρεώσεις που αποπληρώθηκαν από το τίμημα της πώλησης και καθαρά τυπικούς λόγους δεν εμφανίζονται. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των προηγούμενων ετών και να διαπιστώσει ότι αναφέρονται κανονικά.

Όσο για τα περί «ψευτών και κλεφτών», ο κ. Κασσελάκης ας κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του. Γιατί η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, συμμετέχοντας σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, παρά τη ρητή απαγόρευση για τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνος, λοιπόν, που έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες, ας είναι πιο φειδωλός όταν εκτοξεύει κατηγορίες περί διαφάνειας και εντιμότητας».

22:27 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

