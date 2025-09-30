Θρίλερ στην Πάρο: Βρέθηκε θαμμένος ανθρώπινος σκελετός – Μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Στην ευρύτερη περιοχή Κορακιές της Πάρου, βρέθηκε θαμμένος ανθρώπινος σκελετός σε απόσταση μόλις 10 μέτρα από τη θάλασσα, γεγονός που αποτελεί γρίφο για τις Αρχές. Ο σκελετός που είναι πλήρης και ενταφιασμένος, αναμένεται να εξεταστεί από ανθρωπολόγο για χρονολόγηση, ενώ θα διενεργηθούν και εξετάσεις DNA για την ταυτοποίησή του. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να ανήκει σε άτομο που ξεβράστηκε από τη θάλασσα πολλά χρόνια πριν.

Πάρος: O σκελετός αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Σύμφωνα με τον Παριανό Τύπο, o σκελετός που είναι πλήρης, ανευρέθηκε σε βάθος μικρότερο του ενός μέτρου και ήταν ενταφιασμένος, σύμφωνα με το καθιερωμένο ταφικό τελετουργικό της διάταξης ανατολή – δύση. Αν και αναμένεται η εξέτασή του από ανθρωπολόγο για την ακριβή χρονολόγησή του, ένα ενδεχόμενο είναι ότι ανήκει σε άνθρωπο που απεβίωσε αρκετά χρόνια πριν.