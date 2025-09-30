Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: Τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισ. ευρώ

Enikos Newsroom

οικονομία

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: Τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισ. ευρώ

Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας, σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ενώ υπογράμμισε ότι «αποτελεί θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και επισήμανε την ανάγκη για μόνιμες παρεμβάσεις.

Όπως είπε, τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ιδιωτικό χρέος στη χώρα έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 300 δισ. ευρώ, δημιουργώντας νέα «κόκκινα δάνεια» και επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν παραγωγικό ιστό που βρίσκεται στα όριά του.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι η πολυπλοκότητα στα τιμολόγια ρεύματος, με τα διάφορα προγράμματα, εγκλωβίζει χιλιάδες επιχειρήσεις, την ώρα που δυσκολεύονται ακόμη και να εξοφλήσουν τους τρέχοντες λογαριασμούς.

Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και σε μια γενναία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. «Δεν προσφέρουν κάτι οι επιδοτήσεις. Πρέπει να μπει πλαφόν στις τιμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα του «αθέμιτου ανταγωνισμού από τις μεγάλες αλυσίδες» όπως είπε, οι οποίες «διατηρούν τεράστια κέρδη, την ίδια στιγμή που οι μικρές επιχειρήσεις στραγγαλίζονται από την ακρίβεια και το ενεργειακό βάρος».

