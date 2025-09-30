Βίντεο: Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Χαλκιδική

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ουρανούπολης, της Αμμουλιανής και της Τρυπητής, όταν στη θαλάσσια περιοχή σχηματίστηκε υδροστρόβιλος.

Το φαινόμενο έγινε ορατό σε αρκετή απόσταση από την ακτή και καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε ανάμεσα στην Αμμουλιανή και την Τρυπητή. Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από τα βαριά σύννεφα, δημιουργώντας μια τεράστια στήλη που ένωνε τον ουρανό με τη θάλασσα. Αν και τράβηξε τα βλέμματα, δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς βρισκόταν σε απόσταση από τα σκάφη και την ξηρά.

Ναυτικοί της περιοχής ανέφεραν στο halkidikinews.gr ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα για τη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Όπως εξήγησαν, κάθε φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό υδροστρόβιλων.