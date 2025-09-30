Μεσολόγγι: Χαμός στο δημοτικό συμβούλιο – «Θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα» είπε πρώην δήμαρχος

Μεσολόγγι: Χαμός στο δημοτικό συμβούλιο – «Θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα» είπε πρώην δήμαρχος

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Μεσολόγγι βγήκε εκτός ελέγχου, με φωνές και… γαλλικά να κυριαρχούν στην αίθουσα. Ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος απευθύνθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων με τη φράση: «θα κυκλοφορείς στον δρόμο με φουστίτσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Καραπάνος υπαινίχθηκε ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων. Οι δηλώσεις του άναψαν φωτιές και προκάλεσαν την έντονη παρέμβαση του προέδρου των εργαζομένων, Βασίλη Μπαρμπετάκη, ο οποίος μίλησε για «λάσπη στον ανεμιστήρα» και τόνισε: «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα».

Ο πρώην δήμαρχος απάντησε, αφήνοντας αιχμές για προνομιακή μεταχείριση και έλλειψη αμεροληψίας, λέγοντας: «Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του». Η ένταση κορυφώθηκε, με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να προσπαθεί μάταια να επαναφέρει την τάξη στην αίθουσα.

Παρά τις εκκλήσεις, ο κ. Καραπάνος συνέχισε την επίθεση με ακόμα πιο ακραίες εκφράσεις, απευθυνόμενος ξανά στον πρόεδρο των εργαζομένων: «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα».

