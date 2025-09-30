Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι ο στρατός μπορεί να γίνει «μεγαλύτερος» και να εκπαιδεύεται στις «επικίνδυνες» πόλεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σε σημερινές του δηλώσεις ότι το υπουργείο Άμυνας θα πρέπει να χρησιμοποιεί “επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης” για τον στρατό και την Εθνοφρουρά, ενώ είπε ότι η κυβέρνησή του συζητεί να κάνει τον Αμερικανικό Στρατό «μεγαλύτερο».

“Είπα στον Pete [Hegseth], ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μερικές από αυτές τις επικίνδυνες πόλεις ως πεδία εκπαίδευσης για τον στρατό μας, την Εθνοφρουρά, αλλά και τον στρατό, επειδή πολύ σύντομα θα πάμε στο Σικάγο, που είναι μια μεγάλη πόλη με έναν ανίκανο κυβερνήτη”, είπε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του σε συγκέντρωση κορυφαίων στρατηγών και ναυάρχων στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Ο πρόεδρος συνέχισε διηγούμενος μια ιστορία σχετικά με την παρακολούθηση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης των στρατευμάτων στους δρόμους των πόλεων. Είπε ότι είδε πολίτες να φτύνουν τους στρατιώτες και η νέα πολιτική θα πρέπει να είναι “αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε”.

Μάλιστα ο Τραμπ είπε στη συνέχεια στους στρατηγούς ότι αν στρατιωτικά ή αστυνομικά οχήματα χτυπηθούν με τούβλα ή άλλα αντικείμενα, οι αστυνομικοί και οι στρατιώτες αξιωματικοί θα πρέπει να κάνουν “ό,τι διάολο θέλουν”.

“Βγαίνετε από αυτό το αυτοκίνητο και μπορείτε να κάνετε ό,τι διάολο θέλετε να κάνετε, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι, μπορείτε τώρα να πεθάνετε από αυτό”, είπε.

Μεγαλύτερος στρατός

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στους ναυάρχους και τους στρατηγούς ότι η κυβέρνησή του συζητά να κάνει τον στρατό “μεγαλύτερο”. “Σκεφτόμαστε να τον κάνουμε μεγαλύτερο, επειδή έχουμε τόσο πολύ κόσμο και είναι ωραίο να μπορείς να κόβεις ανθρώπους λόγω προσόντων που δεν έχουν πραγματικά τα προσόντα για οποιονδήποτε λόγο, σωματικό λόγο, ψυχικό λόγο, δεν χρειάζεται να τους παίρνεις πια, επειδή έχεις, έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις τους καλύτερους και όλοι θέλουν να είναι μαζί σου”, είπε ο Τραμπ.

“Όλοι θέλουν τη δουλειά σας. Θέλουν να είναι μαζί σας. Θέλουν να δουλέψουν μαζί σας. Θα πάρουν ακόμη και τη δουλειά σας”, είπε. Συμπλήρωσε ακόμα ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από προηγούμενους ανθρώπους που κατείχαν υψηλόβαθμες θέσεις στον στρατό, δικαιολογώντας έτσι τις αποστρατείες στις οποίες είχε αναφερθεί νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

“Και, επίσης, βγάλαμε πολλούς από αυτούς από εδώ. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν μου άρεσε να το κάνω, αλλά βγάλαμε πολλούς από εσάς έξω από εδώ, επειδή δεν ήμασταν ικανοποιημένοι αφού ξέρουμε τα πάντα για όλους”, είπε ο Τραμπ.

Σημείωσε ότι ο στρατός είχε παλαιότερα δυσκολευτεί με τη στρατολόγηση, αλλά είπε ότι η εκλογή του έκανε “τη διαφορά”. “Μπορώ να πω ότι, σε αντίθεση με μερικά χρόνια πριν, όταν μιλούσα σε αίθουσες όπου προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βρουν κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βρουν, τι διαφορά μπορεί να κάνει μια προεδρική εκλογή”, είπε ο Τραμπ.