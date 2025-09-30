Σέρρες: Η Ρένια Λουιζίδου χαρίζει άφθονο γέλιο – Απόψε στις 22:30

Σέρρες: Η Ρένια Λουιζίδου χαρίζει άφθονο γέλιο – Απόψε στις 22:30

Ένα απολαυστικό διπλό επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Επεισόδιο 3

Κι ενώ ο Οδυσσέας θέλει διακριτικότητα στο νέο του καφέ, η θεία Σταματίνα θέλει Pride Parade. Τελικά, το μαγαζί εγκαινιάζεται με μια γιγάντια σημαία, μια ντουντούκα, και μια έκκληση να φέρει ο καθένας όποιον γκέι ξέρει.

Και σε όλο αυτό, ο Οδυσσέας αναρωτιέται αν η θεία του τελικά τον στηρίζει ή τον διαπομπεύει από το 1995. Παράλληλα, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν αν το μαγαζί είναι γκέι, στρέιτ, ή απλώς… αποτυχημένο.

Ένα επεισόδιο για το προσωπικό branding, τη δημόσια ντροπή και το τι συμβαίνει όταν η θεία σου αποφασίσει να γίνει social media manager, χωρίς να έχει internet.

Επεισόδιο 4

Η Χρύσα συμμετέχει ως κομπάρσα σε ταινία εποχής και καταφέρνει να κλέψει την παράσταση… από τα πτώματα. Κυριολεκτικά! Ο Οδυσσέας από την άλλη, παλεύει με την άδεια καφετέρια του και τη γεμάτη γκρίνια Νάνσυ, που μόλις ακύρωσε το πρώτο της χορηγικό με ένα «κατά λάθος» βίντεο.

Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, η θεία Σταματίνα κάνει διάλειμμα από τις παρεμβάσεις, αλλά όλοι εύχονται να ξαναβγεί μπροστά! Αν μη τι άλλο, φέρνει πελατεία.

Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως η κομπαρσαρία είναι τέχνη, τα social media επικίνδυνα και τα καφέ… πολύ ήσυχα.

Στον ρόλο της Μαρίας, η Ρένια Λουιζίδου

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

 Δείτε το trailer

21:50 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

