Τραμπ: «Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα στηρίξει τις ΗΠΑ αν το χρειαστούν – Αν δεν ήμουν εγώ, η Ρωσία θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία

Νέο λάδι στην φωτιά των σχέσεων Ευρώπης ΗΠΑ έριξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι αν δεν ήταν εκείνος η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ρωσία και τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν θα στηρίξει τις ΗΠΑ, αν το χρειαστούν. Επίσης έγραψε διάφορα για τους πολέμους που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε και για την «ανόητη» Νορβηγία, η οποία δεν του απένειμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως έγραψε «αμφιβάλλει» αν η Συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που αυτές την χρειάζονταν πραγματικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ανάρτησή του επανέφερε το ζήτημα της συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στις αμυντικές δαπάνες που από 2% έφτασε στο 5% του ΑΕΠ και τόνισε ότι αυτό είναι έργο του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ έχει ως εξής:

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν για αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφερα στο 5% του ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, αλλά ήταν, γιατί, πάνω από όλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΡΜΑΤΙΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εκεί για εμάς. Η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ που αναδόμησε ο DJT. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!! Πρόεδρος».