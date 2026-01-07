Τραμπ: «Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα στηρίξει τις ΗΠΑ αν το χρειαστούν – Αν δεν ήμουν εγώ, η Ρωσία θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

Νέο λάδι στην φωτιά των σχέσεων Ευρώπης ΗΠΑ έριξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία αναφέρει ότι αν δεν ήταν εκείνος η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ρωσία και τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν θα στηρίξει τις ΗΠΑ, αν το χρειαστούν. Επίσης έγραψε διάφορα για τους πολέμους που ισχυρίζεται ότι τερμάτισε και για την «ανόητη» Νορβηγία, η οποία δεν του απένειμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως έγραψε «αμφιβάλλει» αν η Συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που αυτές την χρειάζονταν πραγματικά.  Ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ανάρτησή του επανέφερε το ζήτημα της συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στις αμυντικές δαπάνες που από 2% έφτασε στο 5% του ΑΕΠ και τόνισε ότι αυτό είναι έργο του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ έχει ως εξής:

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, ήταν στο 2% του ΑΕΠ και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν για αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφερα στο 5% του ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, αλλά ήταν, γιατί, πάνω από όλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΡΜΑΤΙΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές. Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΜΗΣΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εκεί για εμάς. Η μόνη χώρα που φοβούνται και σέβονται η Κίνα και η Ρωσία είναι οι ΗΠΑ που αναδόμησε ο DJT. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!! Πρόεδρος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΕΟΦ: Ανάκληση 10 παρτίδων γνωστού βρεφικού γάλακτος

ΟΔΔΗΧ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για την απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Βουλγαρία: Ποια προβλήματα έχει φέρει η υιοθέτηση του ευρώ στους καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:07 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας μετά την κατάληψη του πλοίου – «Οι ΗΠΑ παραβιάζουν το Δίκαιο της Θάλασσας»

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς όπως ισχυρίζεται  έχασ...
17:16 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ζελένσκι στη Λευκωσία – Τι συζήτησαν

Σε θετικό και εγκάρδιο κλίμα έγινε το πρωί η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ζελένσκι, στο περιθώριο...
16:35 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Ελπίζει σε νέα συνάντηση με Τραμπ το επόμενο διάστημα – Ζητά σαφήνεια από τους συμμάχους για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλ...
16:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στον Ατλαντικό: Δύο τάνκερ κατέλαβαν οι ΗΠΑ – Βίντεο από την επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων

Ο δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ ανέκοψαν τον πλου του τάνκερ με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι