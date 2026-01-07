Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ζελένσκι στη Λευκωσία – Τι συζήτησαν

Enikos Newsroom

διεθνή

Σε θετικό και εγκάρδιο κλίμα έγινε το πρωί η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ζελένσκι, στο περιθώριο της επίσημης τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμηση, ότι υπάρχουν πολλές θετικές εξελίξεις και ότι η Κύπρος θα είναι εκεί και μέσω της προεδρίας στο πλευρό της Ουκρανίας για μία συμφωνία ειρήνευσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα γίνουν πολλά θετικά βήματα στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και επίσης ευχαρίστησε τόσο την Κύπρο, όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα του.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η κοινή συνάντηση του Ν. Χριστοδουλίδη, του Β. Ζελένσκι, της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα.

Στις 6.30μμ θα αρχίσει η επίσημη τελετή για την ανάληψη της Προεδρίας.

ENIKOS NETWORK

18:07 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

