Τουρκικές εκλογές LIVE: Στις 17:00 κλείνουν οι κάλπες

Ολοκληρώνεται ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην Τουρκία καθώς στις 17:00 θα κλείσουν οι κάλπες. Σύμφωνα με το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας θα υπάρξει μία εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αρκετά νωρίς αφού κλείσουν οι κάλπες, καθώς οι υποψήφιοι σε αυτόν τον γύρο είναι μόνο δύο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις αλλά και την στήριξη του υποψήφιου του πρώτου γύρου των εκλογών, Ουμίτ Οζντάγ.

16:49 Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, απαγορεύει την ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εκτιμήσεων μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. Από τις 18:00 έως τις 21:00 αναμένεται να δοθούν οι εκτιμήσεις από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί από τα μέλη του Συμβουλίου.

16:45 Όσοι πολίτες δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν οι κάλπες εστάλησαν στο σπίτι τους προκειμένου να ασκήσουν κανονικά το εκλογικό δικαίωμα τους. Σε άλλες περιπτώσεις ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν ακόμη και με νοσοκομειακά φορεία στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν. Τα ευτράπελα των τουρκικών εκλογών

🗳️ Officials carry portable ballot boxes for the elderly and disabled to help them cast their votes in Türkiye’s first-ever presidential runoff https://t.co/SfIApmuUUj pic.twitter.com/juGsbhn3SB

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023