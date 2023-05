Τουρκικές εκλογές: Με παραδοσιακές φορεσιές και νυφικά πήγαν στις κάλπες

Σχεδόν 60 εκατομμύρια ψηφοφόροι αναμένονταν σήμερα στις κάλπες για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία.

Αρκετοί επέλεξαν να πάνε μέχρι το εκλογικό κέντρο με παραδοσιακές στολές και τα κατοικίδια τους, όπως αρνιά και παπαγάλους.

Ζευγάρια που είχαν προγραμματίσει για σήμερα τον γάμο τους πήγαν μετά την τελετή να ψηφίσουν. Έτσι ο φωτογραφικός φακός εντόπισε μία νύφη να ρίχνει την ψήφο της στην κάλπη μαζί με τον σύζυγο της.

Heartwarming scenes witnessed at polling stations as people from all walks of life cast votes in Turkish runoff election pic.twitter.com/EsVyVGFpQM

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023