Τουρκία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις υπέρ του Ιμάμογλου παρά την απαγόρευση – Αναφορές ότι η κυβέρνηση «μπλοκάρει» τα social media

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, μόλις λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη επιλογή του ως υποψήφιου για την τουρκική προεδρία. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς αντιπάλους του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ηγέτες της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι θα πραγματοποιηθεί μαζική διαμαρτυρία στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη το βράδυ.



Η κυβέρνηση διέκοψε τις βασικές συγκοινωνιακές γραμμές στην πόλη και ενίσχυσε την παρουσία της αστυνομίας.

KENYANS; These are protests in Turkey happening now. No teargas, no police shooting, no shops broken into, no injuries. Can Kenya police copy this? pic.twitter.com/8GHYhiXmvI — Kavuli M. Bernard (@Ben_Kavuli) March 19, 2025



Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν στους δρόμους της Τουρκίας και στις πανεπιστημιακές σχολές με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Large protests in Turkey 🇹🇷 across the whole country after the arestof Istanbul mayor. pic.twitter.com/9BdZaAESMD — EvaMeva (@ewa_baczkowska) March 19, 2025



Η δημόσια αυτή εκδήλωση οργής είναι πρωτοφανής για την Τουρκία, σχολιάζει το BBC.

TURKEY

RIZE

PROTESTS AGAINST THE GOVERNMENT IN ERDOGAN’S HOMETOWN, RIZE. pic.twitter.com/1m0aIaXNRv — Petronilla Husbands (@PetronillaHusb1) March 19, 2025



Η κυβέρνηση απαγόρευσε τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο τετραήμερων περιορισμών, αλλά αναμένονται περαιτέρω διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, με ηγέτες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Ιμάμογλου, να καλούν τον λαό να «υψώσει τη φωνή του».



Οι αρχές απαγόρευσαν την κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους της Κωνσταντινούπολης, ενώ κάποιες γραμμές του μετρό βγήκαν τέθηκαν εκτός λειτουργία.

Η βρετανική υπηρεσία Netblocks, που παρακολουθεί τις τάσεις και την κατάσταση του διαδικτύου, ανέφερε ότι η Τουρκία περιόρισε αυστηρά την πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το X, το YouTube, το Instagram και το TikTok.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a “coup” pic.twitter.com/5ldegqQCH3 — NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025



Η σύλληψη του Ιμάμογλου έρχεται στο πλαίσιο μιας μεγάλης εκστρατείας καταστολής που διαρκεί τους τελευταίους μήνες και στοχεύει σε πολιτικούς της αντιπολίτευσης, δήμους, δημοσιογράφους και δημόσια πρόσωπα.

Μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, εκφράστηκαν ανησυχίες για την στροφή της Τουρκίας προς ένα αυταρχικό καθεστώς, με ορισμένους να καλούν σε μποϊκοτάζ των επερχόμενων προεδρικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η διεξαγωγή ενός δίκαιου και δημοκρατικού εκλογικού αποτελέσματος πλέον είναι αδύνατη.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) καταδίκασε τις συλλήψεις ως «πραξικόπημα κατά του επόμενου προέδρου μας», μία άποψη που μοιράζονται ευρέως οι φωνές της αντιπολίτευσης.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τούντς, επικρίνοντας αυτούς που συνδέουν τον Ερντογάν με τις συλλήψεις, δήλωσε ότι «είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και λανθασμένο» να υποθέτει κανείς ότι πρόκειται για κίνηση με πολιτικά κίνητρα, τονίζοντας ότι κανείς δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο στην Τουρκία.

Αντιδρώντας στη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο ερευνών για «διαφθορά» και «τρομοκρατία», καθώς και στην τετραήμερη απαγόρευση δημόσιων διαμαρτυριών και στις αναφορές για περιορισμούς πρόσβασης σε X, YouTube, Instagram και TikTok, η Ντινουσχίκα Ντισανάικε, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια στην Ευρώπη για τη Διεθνής Αμνηστία, δήλωσε: «Οι σημερινές αυταρχικές ενέργειες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κλιμάκωση της συνεχούς καταστολής της ειρηνικής αντιπολίτευσης από τις τουρκικές αρχές και στοχεύουν στο κύριο πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, ακριβώς λίγες ημέρες πριν την αναμενόμενη επιλογή του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ως υποψήφιου Προέδρου».