Ουκρανία: «Θετική και ουσιαστική η συνομιλία με τον Τραμπ» λέει ο Ζελένσκι – «Φανταστική» τη χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα (19/03) μια τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου μίας ώρας, κατά την οποία επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση κοινού τόπου σχετικά με τις «αιτήσεις και ανάγκες» της Ρωσίας και της Ουκρανίας για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Τραμπ «θετική, πολύ ουσιαστική και ειλικρινή». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό Πρόεδρο για τις προσπάθειές του να προωθήσει τη δημιουργία μιας κατάπαυσης του πυρός.

«Ένα από τα πρώτα βήματα για την πλήρη λήξη του πολέμου θα μπορούσε να είναι το τέλος των επιθέσεων σε ενεργειακή και άλλη υποδομή πολιτών. Υποστήριξα αυτό το βήμα, και η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε επίσης μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην πρώτη γραμμή, και η Ουκρανία αποδέχτηκε αυτή την πρόταση επίσης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό το βήμα.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ενημερώνοντας για τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων.

«Μιλήσαμε για την κατάσταση στην περιοχή του Κουρσκ, συζητήσαμε το θέμα της απελευθέρωσης των αιχμαλώτων και την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που είχαν απαχθεί από ρωσικές δυνάμεις», είπε.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025