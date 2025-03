Τουρκία: Πολιτική θύελλα και αντιδράσεις στην Ευρώπη με τη σύλληψη Ιμάμογλου – «Θα βγούμε πιο δυνατοί» λέει ο ίδιος στο τελευταίο του μήνυμα

Η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, πυροδότησε πολιτική θύελλα στην Τουρκία, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για μια οργανωμένη επιχείρηση εξουδετέρωσης του βασικού αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος προηγείται του Τούρκου προέδρου σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες «διαφθοράς» και «υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης», μόλις λίγες ημέρες πριν από την αναμενόμενη επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για τον δήμο Κωνσταντινούπολης, εκδόθηκε ένταλμα κράτησης για 106 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Ιμάμογλου. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο περιφερειάρχες της Κωνσταντινούπολης, που ανήκουν στο κόμμα του Ιμάμογλου. Στη λίστα των υπόπτων βρίσκονται και δεκάδες άτομα από τον επιχειρηματικό, δημοσιογραφικό και κατασκευαστικό κλάδο.

Οι συλληφθέντες προσήχθησαν σε ταυτόχρονη επιχείρηση, ενώ ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης έπειτα από έρευνα στην οικία του.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και βασικός πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου Προέδρου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση την Τετάρτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ιμάμογλου μίλησε για «ψέματα, συνωμοσίες και παγίδες» που, όπως υποστήριξε, έχουν στηθεί εναντίον του.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο σπίτι του.

Ο ίδιος κατήγγειλε την κράτησή του, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν τις δυνάμεις ασφαλείας ως «όπλο» εναντίον του. Παράλληλα, το κόμμα του χαρακτήρισε τις κατηγορίες «πολιτικά υποκινούμενες».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για «διαφθορά» και «υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης», δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

«Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, (επτά) ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της μητροπολιτικής περιοχής της Κωνσταντινούπολης, κατηγορούνται για βοήθεια τρομοκρατικής οργάνωσης, με συμμετοχή σε αυτήν», τόνισε ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα.

Παράλληλα τόνισε ότι η όποια σύνδεση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με εν εξελίξει νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της σύλληψης Ιμάμογλου, είναι υπέρ των ορίων και ισοδυναμεί με αυθάδεια.

Ο δικηγόρος του Εκρέμ Ιμάμογλου, Μεχμέτ Πεχλιβάν, επισκέφθηκε τον πελάτη του το πρωί και μετέφερε το μήνυμά του:

«Το ηθικό μου είναι πολύ καλό, ελπίζω και το ηθικό όλων να είναι το ίδιο. Θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία πιο δυνατοί. Τίποτα δεν είναι ανώτερο από τη βούληση και τη σοφία του έθνους. Η βούληση του έθνους είναι μεγαλύτερη από ένα άτομο».

Στο πλαίσιο των δύο ερευνών που διεξάγει η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης για «τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα» στον δήμο της Κωνσταντινούπολης, ο αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται πλέον σε 87, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Οι προσαχθέντες κρατούνται σε αστυνομικό τμήμα, ενώ οι επιχειρήσεις για τη σύλληψη ακόμη 19 ατόμων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα haberturk, τα βασικά ονόματα -εκτός του Ιμάμογλου- που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής είναι τα εξής:

Εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί και για τους εξής:

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ομάδα φοιτητών συγκεντρώθηκε μπροστά από το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης και επιχείρησε να πραγματοποιήσει πορεία.

#Turkey | Students at Istanbul University gathered to support Ekrem İmamoğlu, broke through the police barricade, and reached Beyazıt Square. Police responded with tear gas and rubber bullets. pic.twitter.com/PWRh0hlAH2



Η αστυνομία επενέβη στη συγκέντρωση, ενώ οι φοιτητές παρέμειναν για κάποιο διάστημα μπροστά από την κεντρική είσοδο του πανεπιστημίου.



Παράλληλα, το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε απαγόρευση κάθε είδους συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου στην πόλη για τις επόμενες τέσσερις ημέρες.

Οι βουλευτές του CHP πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Ο βουλευτής Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ ανέβηκε στο βήμα και εκφώνησε ομιλία, ενώ άλλοι βουλευτές του CHP συγκεντρώθηκαν πίσω του.

Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, απηύθυνε προειδοποίηση, όμως όταν η διαμαρτυρία συνεχίστηκε, η συνεδρίαση διακόπηκε και η γενική συνέλευση έκλεισε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία.

#Turkish opposition MPs protest at the #parliament after #Istanbul mayor Imamoglu ’s degree was cancelled by Istanbul University#Imamoglu says Istanbul University’s decision to cancel his degree is illegal and was done by #ErDOGan to stop him from participating in the election pic.twitter.com/fxrpYZDQej

— SKIDLYPOPS (@DaveskiDave1) March 19, 2025