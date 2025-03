«Θαύμα» στην Νορβηγία: Άνδρας επέζησε 7 ώρες κάτω από το χιόνι – Είχε παρασυρθεί από χιονοστιβάδα

Ένας τουρίστας που παρασύρθηκε από μία χιονοστιβάδα στη βόρεια Νορβηγία διασώθηκε, αφού πέρασε επτά ώρες παγιδευμένος κάτω από το χιόνι, ένα σπάνιο χρονικό διάστημα επιβίωσης, μετέδωσαν σήμερα νορβηγικά ΜΜΕ.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 40 με 50 ετών, εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του, σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου μέσα στο χιόνι, από τη δημοτική αρχή του Λίνγκεν λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αφού παρασύρθηκε από μία χιονοστιβάδα, πέρασε κατόπιν σχεδόν 7 ώρες μέσα σε κενό αέρα απ’ όπου κατάφερε να τηλεφωνήσει στην αστυνομία.

«Προκαλεί μεγάλη έκπληξη που είναι ακόμη ζωντανός», δήλωσε στο TV2 ο Κρίστιαν Μίντγκαρντ, ο διασώστης ο οποίος, μαζί με τον σκύλο του Ουίσκι, τον βρήκε. «Όλα τα στατιστικά στοιχεία και η εμπειρία λένε πως αυτό δεν είναι δυνατό όταν κάποιος παραμένει θαμμένος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», συμπλήρωσε.

Found alive after nearly 8 hours under the snow – Avalanche Norway

Hero of the day (night), The dog Whisky and owner Kristian, + ⬆️ rescuers

Search & rescue to find the third one ongoing#Avalanche Norway #Lyngen #Tromsø @snowhour @rodekorsnorge #Redning @StormHour #RescueDogs https://t.co/uhmrBSnX2i pic.twitter.com/ON8s7LI5eM

