Enikos Newsroom

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν – Στάρμερ στην Άγκυρα – Στο τραπέζι των συνομιλιών τα Eurofighter και η Γάζα
Φωτογραφία: Reuters

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τον οποίο υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Μετά την τελετή υποδοχής οι δύο ηγέτες πέρασαν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και δηλώσεις στον Τύπο.


Βασικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας είναι η συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία μαχητικών Eurofighter. Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye αναφέρει ότι ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter.

Δεν διευκρινίζεται αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.


Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα «μείγμα» 40 – 40 – 40 (δηλ. Eurofighters, F35, και το τουρκικής κατασκευής KAAN).

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες. Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.


Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία σε ευρύτερο επίπεδο, το διμερές εμπόριο κ.ά.

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας, πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

