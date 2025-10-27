Γαλλία: Δικάζονται 2 γυναίκες και 8 άνδρες για σεξιστικό, διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν

Oκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, στην Γαλλία, κατηγορούνται για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της χώρας, της Μπριζίτ Μακρόν και δικάζονται από σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού.

Η δίκη έρχεται σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με τον ψεύτικο ισχυρισμό (fake news) που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας και τώρα είναι «τρανσέξουαλ».  Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους, στις ΗΠΑ, ήταν εναντίον της ακροδεξιάς podcaster Candace Owens, δημιουργού μιας σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”.

Οι κατηγορούμενοι στη Γαλλία (μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών και άλλοι) είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Ο διαφημιστής και το μέντιουμ

Ο διαφημιστής είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan». Ο λογαριασμός του στο Χ έχει ανασταλεί. Έγραφε σε αυτόν θεωρίες συνωμοσίας. Εκτός από τα σχόλια που στοχεύουν την Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία», ο διαφημιστής είναι γνωστός και για την κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σεξουαλικών βίντεο του Μπενζαμέν Γκριβό, ενός άλλοτε φίλα προσκείμενου στον Μακρόν, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2020 αποσύρθηκε από υποψήφιος για δήμαρχος του Παρισιού, εξαιτίας των ροζ βίντεο.

Επίσης το μέντιουμ με το ψευδώνυμο «Amandine Roy» κατηγορείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της φήμης ότι η Μπριζίτ Μακρόν, το γένος Τρονιέ, ήταν στην πραγματικότητα τρανς γυναίκα με όνομα γέννησης αυτό του αδελφού της, Ζαν-Μισέλ.

Ο διαφημιστής και η μέντιουμ, τον Σεπτέμβριο του 2024,  καταδικάστηκαν να καταβάλουν αρκετές χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, αλλά έκαναν έφεση και αθωώθηκαν στις 10 Ιουλίου του 2025. Η Μπριζίτ Μακρόν και ο αδελφός της υπέβαλαν αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου, στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας.

Η έρευνα για τον κυβερνοεκφοβισμό ανατέθηκε στη γαλλική αστυνομική Διεύθυνση για την Καταστολή Εγκλημάτων κατά του Ανθρώπου μετά από καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν στις 27 Αυγούστου του 2024, η οποία οδήγησε σε διαδοχικά κύματα συλλήψεων, κυρίως τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο δικηγόρος της Μπριζίτ Μακρόν, Ζαν Ενοσί, δεν επιβεβαίωσε αν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας θα ήταν παρούσα στην ακροαματική διαδικασία.

