Νέα τραγωδία στην Τουρκία: Συνετρίβη πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Νέα τραγωδία στην Τουρκία, Λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του C-130 με τους 20 νεκρούς, καθώς το υπουργείο Γεωργίας και Δασών της χώρας ανακοίνωσε ότι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από την Κροατία κατέπεσε κοντά στην πόλη Senj.Ο πιλότος του αεροσκάφους είναι νεκρός.

Νωρίτερα το υπουργείο είχε σημειώσει ότι χάθηκε η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου με πυροσβεστικό αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν πάνω από την Κροατία. Σύμφωνα με το CNNTurk, το πυροσβεστικό αεροσκάφος επέστρεφε στην Τουρκία όταν χάθηκαν τα ίχνη του.

Το υπουργείο στην ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πιλότου.