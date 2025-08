Τουρκία: Απόπειρα εμπρησμού στην Αγία Σοφία – Άνδρας με κόκκινο καπέλο έβαλε φωτιά και διέφυγε

Απόπειρα εμπρησμού σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας -αφού ολοκληρώθηκε η νυχτερινή προσευχή- στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, με τις Αρχές να αποτρέπουν εγκαίρως μια καταστροφή χάρη στην αντίδραση μιας γυναίκας επισκέπτριας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ekol TV, ένας άνδρας φορώντας κόκκινο καπέλο και σορτς εισήλθε στο κτίριο, καλύπτοντας το πρόσωπό του από τις κάμερες ασφαλείας.

Foreigner attempts to set fire to Hagia Sophia Mosque in Istanbul. pic.twitter.com/ov7N24Ca4A

— Clash Report (@clashreport) August 5, 2025