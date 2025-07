Συρία: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι μάχες στη Σουέιντα «έχουν σταματήσει»

Οι μάχες «έχουν σταματήσει» στη Σουέιντα την Κυριακή (20/7), διαβεβαιώνει η κυβέρνηση της Συρίας, αφότου οι Δρούζοι ανέκτησαν τον έλεγχο της πόλης και ξεκίνησε η αναδιάταξη κυβερνητικών δυνάμεων στην περιοχή η οποία συγκλονίστηκε από διακοινοτικές συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν χίλιους ανθρώπους την προηγούμενη εβδομάδα.

#BREAKING #Syria JUST IN: Following the agreement and end of fighting, regime forces withdrew from Suwayda, allowing Druze militias to take full control within hours.

Map: Suriyakmaps pic.twitter.com/XUKevlWTqR

