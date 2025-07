Γερμανία: 19 τραυματίες μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί από έκρηξη πυροτεχνημάτων στο Ντίσελντορφ – ΒΙΝΤΕΟ

Στο… παρά πέντε αποφεύχθηκε μια τραγωδία στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν όχι σοβαρά, ανάμεσά τους κι ένα παιδία, έπειτα από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε μικρό ύψος πάνω από τους συγκεκριμένους θεατές.

Σύμφωνα με την Bild, το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού φεστιβάλ στο Ντίσελντορφ, κατά τη διάρκεια ενός σόου με πυροτεχνήματα.

🎆In the German city of #Dusseldorf, 19 people, including one child, were injured by a fireworks explosion at a traditional fair.

This was reported by the Bild newspaper, citing the police.#Germany pic.twitter.com/1j8l9PjKJh

