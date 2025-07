Ιράν: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (20/7) στο βόρειο Ιράν, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 7 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC.

Το επίκεντρο ήταν περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Σαχρούντ, σε ορεινή περιοχή.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 56 km E of #Gorgān (#Iran) || 7 min ago (local time 01:07:49). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/fDf0XovZTy

— EMSC (@LastQuake) July 19, 2025