Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας – ΦΩΤΟ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο (19/7) σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, παρά τη συμφωνηθείσα εκεχειρία του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου στην πόλη Χιάμ, ενώ σε ισραηλινό πλήγμα στο Γιαχμόρ αλ Σακίφ σκοτώθηκε επίσης ένας άνθρωπος.

The occupation’s drone aircraft raids the “Matl al-Jabal” area in the city of Al-Khiyam, southern Lebanon. pic.twitter.com/ZtOCaG1oH4

— Middle East Today🇵🇸 (@shekelazzam) July 19, 2025