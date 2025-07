Λίβανος: Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στην κοιλάδα Μπεκάα – Οι επιθέσεις είναι «ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ» λέει ο υπουργός Άμυνας

O ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης αεροπορικές επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, μεταδίδει το Al Jazeera, πλήττοντας -όπως ανέφεραν- «πολλαπλούς στόχους της Χεζμπολάχ», συμπεριλαμβανομένων στρατοπέδων της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν (Radwan).

Το Ισραήλ κατηγόρησε την οργάνωση ότι προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνατότητές της για να εισβάλει στο ισραηλινό έδαφος, με φόντο τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας που είχε υπογραφεί τον περασμένο Νοέμβριο.

«Οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο αποτελούν ξεκάθαρο μήνυμα προς τη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία σχεδιάζει να ανασυντάξει τις δυνατότητές της για εισβολή στο Ισραήλ μέσω της δύναμης Ραντουάν, και επίσης προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση της συμφωνίας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς.

«Θα πλήξουμε κάθε τρομοκράτη και θα εξουδετερώσουμε κάθε απειλή κατά των κατοίκων του βορρά και του κράτους του Ισραήλ, και θα απαντήσουμε με μέγιστη ισχύ σε κάθε προσπάθεια [της Χεζμπολάχ] να ανασυνταχθεί», πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

