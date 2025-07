Μεντβέντεφ: Οι απειλές του Τραμπ για κυρώσεις είναι «θεατρικό τελεσίγραφο»

Ο πρώην Πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα ότι την Μόσχα «δεν την ένοιαξε» για το -όπως το χαρακτήρισε- «θεατρικό τελεσίγραφο» που εξέδωσε προς το Κρεμλίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέα όπλα για την Ουκρανία και απείλησε με την επιβολή κυρώσεων στους αγοραστές ρωσικών εξαγωγών, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Η απειλή των κυρώσεων συνοδεύεται από περίοδο χάριτος 50 ημερών.

«Ο Τραμπ εξέδωσε ένα θεατρικό τελεσίγραφο προς το Κρεμλίνο. Ο κόσμος ανατρίχιασε, περιμένοντας τις συνέπειες», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο X.

«Η φιλοπόλεμη Ευρώπη απογοητεύτηκε. Την Ρωσία δεν την ένοιαξε», πρόσθεσε.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025