Προειδοποίηση Μασκ για τη δημογραφική κρίση στην Ευρώπη: «Πρέπει να κάνετε μεγάλες οικογένειες ή θα συνεχίσετε να πεθαίνετε»

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, ο Έλον Μασκ, προσπάθησε εκ νέου να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τη δημογραφική κρίση στην Ευρώπη, προειδοποιώντας -σε δραματικό τόνο- ότι η Γηραιά Ήπειρος πρέπει «είτε να αρχίσει να κάνει μεγάλες οικογένειες είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Tesla, πρόκειται για μια υπαρξιακή απειλή που πλησιάζει.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025