Νότια Κορέα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και η τύχη άλλων εννέα αγνοείται εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν τη Νότια Κορέα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν την Κυριακή (20/7) στη δημοσιότητα οι αρχές.

Over 400 mm of rainfall, with more expected tonight.

Στην κομητεία Καπιόνγκ (βόρεια), τρία σπίτια κατέρρευσαν σήμερα εξαιτίας κατολίσθησης. Διασώστες ανέσυραν ζωντανούς τρεις ενοίκους, αλλά εντοπίστηκε νεκρή μια ηλικιωμένη, περίπου 70 ετών.

Torrential rains in South Korea, the heaviest in 120 years, have left at least four people dead and one missing. Authorities have evacuated thousands from flood-affected areas as the severe weather continues. pic.twitter.com/UR1EmyxXEk

