Συρία: «Γαζώνουν» συνοικίες στη Δασμασκό οι IDF – Δεκάδες οι νεκροί σε τρία μέτωπα από ισραηλινά χτυπήματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Δαμασκό και τομείς γύρω από την πρωτεύουσα της Συρίας την Πέμπτη (14/11), καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων σε πολλά μέτωπα.

Στόχος συνοικίες στη Δαμασκό

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα πλήγματα στοχοποίησαν δυο συνοικίες της Δαμασκού. Ανάμεσα στα θύματα, κατά τη ΜΚΟ που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανάμεσα στα θύματα ήταν τουλάχιστον τρία μέλη του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και ισάριθμοι άμαχοι.

Κατά την ίδια πηγή, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει 149 αεροπορικές επιδρομές στη Συρία μέχρι στιγμής το 2024.

Δείτε σχετική ανάρτηση

#BREAKING: Bad news for the #Iran‘s Islamic Regime. The #Israel Air Force eliminated several top terrorists of the #IRGC Quds Force in Al-Mezzeh neughbourhood of #Damascus minutes ago! pic.twitter.com/xAR4E6Pg7U — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 14, 2024

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως παραστρατιωτικές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, ιρανούς «συμβούλους» και τον συριακό στρατό. Πολλαπλασίασε τις επιδρομές του αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023. Αν και σπανίως επιβεβαιώνει τις επιχειρήσεις του κατά περίπτωση, διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, και οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό, ειδικά το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, να επεκτείνουν την παρουσία και την επιρροή τους στη συριακή επικράτεια.

Στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρθηκαν χθες πολλά θύματα σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τις προηγούμενες 24 ώρες, μετέδωσαν παλαιστινιακά ΜΜΕ.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά στην πόλη της Γάζας χθες το πρωί. Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως ακόμη εξετάζει τις πληροφορίες για το συμβάν αυτό.

Οι IDF σκότωσαν δεκάδες «τρομοκράτες»

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως οι δυνάμεις του σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους, που χαρακτήρισε τρομοκράτες, την Τετάρτη στη Μπέιτ Λάχια και στην Τζαμπάλια. Πρόκειται για τομείς του βορρά, όπου εξαπολύθηκε την 6η Οκτωβρίου νέα επίθεση, χερσαία και αεροπορική.

Βρέθηκε «μεγάλη ποσότητα όπλων» και «εξαλείφθηκαν δεκάδες τρομοκράτες» σε αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις, ανέφερε.

Το Υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιους νεκρούς σε επιθέσεις και μάχες στον θύλακο.

Στον Λίβανο, πάνω από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές.

Δείτε σχετική ανάρτηση

🇸🇾✈️ Israeli aircraft launched a missile strike on the Mazzeh area near the Presidential Palace in central Damascus. pic.twitter.com/msaL3Je9Zr — Middle East Observer (@Mid7East) November 14, 2024

Νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια στη Βηρυτό επέδωσε πρόταση για κατάπαυση του πυρός στον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να προωθήσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, που παραμένουν άκαρπες ως τώρα, την επομένη της προειδοποίησης του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς πως οι δυνάμεις του δεν θα σταματήσουν να πλήττουν τη Χεζμπολάχ αν δεν υπάρξει «επίτευξη των στόχων του πολέμου».

Έγιναν νέα πλήγματα σε νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, με τουλάχιστον τέσσερις σειρές βομβαρδισμών, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γερμανικού Πρακτορείου επιτόπου. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό μετά τα πλήγματα.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά) έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι βομβαρδισμούς.

Ανασύρθηκαν δώδεκα πτώματα από τα συντρίμμια αφού ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κέντρο της πολιτικής προστασίας στη Ντούις, κοντά στην ανατολική πόλη Μπααλμπέκ, σύμφωνα με τον Μπασίρ Χοντρ, τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επαρχία Μπααλμπέκ-Χερμέλ.

Μέσα στο κέντρο βρίσκονταν τουλάχιστον 20 μέλη του προσωπικού, πρόσθεσε ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο απολογισμός των θυμάτων ίσως γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας ανέφερε πως ισραηλινό πλήγμα στη συνοικία ας Σάαμπ της Μπααλμπέκ στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους 27.

Σε άλλες ανατολικές τοποθεσίες, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στον νότο, βομβαρδισμός σκότωσε έξι ανθρώπους στην Αρμπσαλίμ, ανάμεσά τους τέσσερις τραυματιοφορείς υπηρεσίας άμεσης βοήθειας συνδεόμενης με τη Χεζμπολάχ, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

13 νεκροί – 30 τραυματίες

Ακόμη 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον νότο, ενώ στη Ναμπάτια, σε μια μόνο από τις επιδρομές, τραυματίστηκαν ακόμη 30 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης στη Ντανίγια, όπως είναι γνωστές οι γειτονιές της νότιας Βηρυτού.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πριν από έναν χρόνο και πλέον έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο τουλάχιστον 3.386 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 14.400 και πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Ανάμεσά τους ήταν πάνω από 1.500 παιδιά και 658 γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε την 23η Σεπτεμβρίου εκστρατεία μαζικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως προπύργια της Χεζμπολάχ, και την 30ή Σεπτεμβρίου διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ την 8η Οκτωβρίου 2023, την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που υπήρξε έναυσμα του συνεχιζόμενου, για 406η ημέρα, πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η έφοδος αυτή της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε σχετική ανάρτηση

⚡️Israeli airstrike targets a two-story apartment in the residential neighborhood of Al-Mazzeh in the Syrian capital, Damascus. pic.twitter.com/TX8ahC9UPe — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 14, 2024

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.736 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι ειδικές δυνάμεις του σκότωσαν δυο καταζητούμενους για «τρομοκρατικές δραστηριότητες» σε έφοδο στην Τούλκαρεμ.

Σύμφωνα με το WAFA, μικρό παιδί τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα. Κατά την ίδια πηγή, πρόκειται για τον γιο του ενός από τους νεκρούς.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, ήδη εξαιρετικά τεταμένη προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο έκτοτε. Τουλάχιστον 740 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή επιθέσεις εξτρεμιστών εποίκων, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.