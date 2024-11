Λίβανος: Ισοπεδώνουν τα νότια της χώρας οι IDF – Τουλάχιστον 6 νεκροί από ένα ακόμη ισραηλινό πλήγμα

Τουλάχιστον έξι νεκροί – μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – είναι ο απολογισμός ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Άραμπ Σαλίμ του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας την Πέμπτη (14/11).

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε επίθεση στην Άραμπ Σαλίμ», βάζοντας στο στόχαστρο κέντρο της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, «σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερις διασώστες», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταδικάζει τα «εγκλήματα» σε βάρος διασωστών και υγειονομικών εγκαταστάσεων.

Breaking | According to #Lebanese sources,6 paramedics were reported killed due to a zionist airstrike targeting the Islamic Health Authority center in Arab Salim, #Lebanon #Gaza #GazaHolocaust #Palestine #IsraelisATerorristOrganisation #Palestine_Genocide #LebanonUnderAttack pic.twitter.com/uGItdkdAE8

— JuniorM (@JuniorM26048432) November 14, 2024